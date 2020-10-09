Фото з весілля можна зробити неймовірними без жодних заготовлених поз чи придуманих сцен. Адже на святі стільки емоцій: смішних, зворушливих та сумних одночасно.

Учасники Collection Fifteen довели, що на весіллі важливо вміти зупинити момент. Це підтверджують світлини на сайті, які фотографи зробили для конкурсу.

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Collection Fifteen нагороджує найкращих авторів у жанрі документальної весільної фотографії. Усі моменти зафіксовані майстрами своєї справи зі всього світу.

В черговий раз конкурс отримав рекордну кількість поданих заявок – понад 13 тисяч зображень. Для 5 суддів це було надзвичайно складне завдання, адже потрібно обрати тільки 135 переможців – за репортаж та 50 – за історію.

Дивіться зворушливі фото учасників Collection Fifteen: