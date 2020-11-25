Іноді люди роблять помилки у стосунках, діючи при цьому тільки з кращих мотивів. Проте все виходить з точністю навпаки. Універсального рішення проблем не існує, але деяких помилок таки легко можна уникнути.

► Прагнення до ідеалу

Бажаючи стати досконалими для свого обранця, дівчата йдуть на багато: вчаться розбиратися у футболі, дізнаються більше про зимову рибалку або відмовляються від власних захоплень. Про це розповіло видання Elle.

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Парадокс в тому, що часом зайва старанність тільки дратує, а все "готове" позбавляє мотивації щось робити для стосунків. Оскільки приводів для претензій чоловік не знаходить, то починає злитися без особливих ​​причин.

► Тотальний контроль

Щовечірній перегляд його френдстрічки в соцмережах з неодмінними питаннями: "Хто це так посміхається поруч з тобою на фото?", потік смс, коли він просто відправився в бар з друзями, безперервні дзвінки – можуть зіграти злий жарт.



Перегляд френдстрічки / Фото LovePanky

Найчастіше трапляється так, що чим сильніше вимагаєте від коханого звіт, тим менше у нього бажання давати відповіді.

► Претензії з приводу роботи

Невдоволення з приводу його затримок в офісі й постійної зайнятості в вихідні дні – можуть говорити про те, що ви турбуєтеся про здоров'я коханого чоловіка і потребуєте його уваги. Однак він бачить ситуацію трохи інакше: ви наполегливо заважаєте йому будувати кар'єру, коли справи тільки пішли в гору.

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Домашні скандали не дають йому зосередитися і ще сильніше стомлюють. Кому захочеться наприкінці напруженого дня повертатися додому, де чекає черговий розбір польотів? Намагайтеся підтримувати його починання і сприяти успіхам, адже лише з вашою допомогою він зможе впоратися з будь-яким завданням.