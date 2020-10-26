Після розставання відносини між людьми не завжди залишаються дружніми. Як би не хотілося цього уникнути, проте можуть виникнути ситуації, коли доведеться зустрітися зі своїм колишнім хлопцем. Щоб цей момент не був стресовим, варто пам'ятати кілька речей.

Зберегти обличчя

Не варто розповідати спільним друзям "гидоту" про колишнього. Також не треба змушувати їх приймати чиюсь одну сторону. Про це повідомило видання Cosmo.

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"Є таке правило: в розставанні завжди винні обидва партнери – інакше не буває. Якщо не хочеш, щоб він розповідав про тебе жахливі небилиці, подай приклад і не роби цього сама", – порадив сексолог Айзек МакКіммі.

Як би це складно не здавалося, але треба намагатися розійтися з колишнім коханим по-доброму. Не потрібно залишатися друзями, проте й спалювати його речі, зламувати пошту і розмальовувати маркерами машину – не варто.

Бути готовою

Коли друзі запрошують на свято, де буде ексбойфренд, краще двічі подумати, чи готова до зустрічі. Якщо вже постає "клубок у горлі", а серце вискакує з грудей – не варто давити на себе та погоджуватися.

Просто ввічливо відхили запрошення, пославшись на невідкладні справи або інші плани. Якщо ти поки не відчуваєш себе в силах зустрітися з ним віч-на-віч – це цілком нормально. Дай собі час,

– розповів Айзек.

Як поводитися

Що ти зробиш, коли зіткнешся з колишнім на вулиці: натягнеш найширшу посмішку чи проігноруєш його і спробуєш швидше сховатися за поворотом?

При виборі будь-якого з цих варіантів варто пам'ятати головне: необхідно намагатися впоратися з емоціями і просто бути собою.

"Непогано б поводитися так, ніби ти дійсно рада його бачити, однак і гвалтувати себе не варто. Не поспішай викладати інформацію про свої справи, але з посмішкою завір його: у тебе все добре. Якщо розумієш, що розмовляти не хочеться взагалі – привітно привітайся і перемкнись на інших людей", – повідомив МакКіммі.

Щодо нього

Навіть, якщо дівчина буде на 100% впевнена у своїй готовності до зустрічі, триматиметься чемно і доброзичливо, – це зовсім не означає, що він зробить так само.

Що найкраще зробити у відповідь на грубість? Обдарувати його своєю найчарівнішою посмішкою, розвернутися і піти. Якщо він грубіян – це виключно його проблема,

– додав Айзек.

Що робити, якщо перетнеш з ним знову? Бути вище і поставити його на місце своїм нейтральним, ввічливим ставленням.

Плюс один

Можна скільки завгодно репетирувати зустріч з колишнім і бути до неї майже готовою, але коли побачиш його в компанії нової подруги, можеш просто розгубитися.

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"Будь з нею ввічлива, привітайся. Напевно, зараз їй теж ніяково. До того ж ця дівчина, ймовірно, не винна у вашому розставанні. Покажи їй і всім іншим, наскільки особливою, чарівною і світлою особистістю ти є, просто спілкуючись з нею мило і по-доброму", – порадив Айзек МакКіммі.