Закохатися можна в кого завгодно – у вже зайнятого друга, свого боса, подругу своєї дружини, абсолютно випадкову людину. Поки ми живемо у світі, де сотні тисяч чоловіків і жінок ходять вулицями і взаємодіють, ніхто від закоханості не застрахований. Проте деякі люди переводять емоційний потяг у щось більше.

Більшість жінок скажуть, що зрада це нав’язливі думки про іншу людину. А чоловіки, швидше за все, скажуть, що це фізичний контакт. Про це розповів практикуючий психолог Михайло Лабковський виданню "Новое время".

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Для когось зрада — це закоханість в іншу людину, а для іншого — це секс. Проте для абсолютної більшості зрада — це про обмануту довіру.

Сенс зради та її найстрашніша складова — у тому, що вас нібито обдурили. Близька людина щось зробила у вас за спиною, брехала, якось так проживала своє життя, у якому для вас не було місця. Саме це, як правило, і лякає в зрадах.

Є 3 варіанти дій, якщо кохана людина зрадила:

Розлучитися з ним. ⠀ Пробачити зраду. ⠀ Відкласти рішення на певний термін, дозволити відносинам розвиватися за новим сценарієм, з урахуванням нових виявлених обставин.

Перше. Вам вирішувати, розлучатися чи залишитися разом. Проте одного краще не робити: не треба мучитися, мучити партнера й чекати, що "саме розсмокчеться". Якщо вас зрадили, і тепер влаштовуєте допити, страждаєте, перетворюєте своє життя та життя партнера на пекло — краще розлучитися.

Відповідайте собі чесно на питання: чи готові пробачити? Якщо ні, то не треба перетворювати життя на жахіття.



Зрада / Фото Time Magazine​

Друге. Найскладніше почуття, яке залишається після того, як усе пробачено і ви "типу помирилися" — це фрустрація. "А якими тепер будуть наші відносини?", "А якщо він чи вона знову зустрічатиметься з коханкою чи коханцем?", "А чи любить він чи вона мене, як раніше?".

Ви повинні домовитися з собою, що ви зробите у випадку, якщо ця зрада — не остання. Тобто, якщо ви все-таки вирішили пробачити партнерові й дати йому чи їй другий шанс, домовтеся з собою, як саме ви вчините, якщо відбудеться друга зрада. ⠀



Якщо зрада не остання / Фото Aleteia

Третє. Будьте чесними. І з собою, і з партнером. Тут немає "правильного" і "неправильного" рішення. Одні люди вважають, що зрада — це фігня, самі зраджують і не особливо з цього приводу заморочуються. Інші впевнені, що це жах і кінець довіри. ⠀

Якщо ви не зможете пробачити зраду — не пробачайте. Не треба "зберігати стосунки" заради подальшого життя, мов на пороховій бочці.

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Якщо ви терпимі до зради або до тієї форми зради, яка трапилася у вашій парі, — це теж рішення. Отже, нічого страшного не сталося, ви готові жити далі. Спирайтеся на себе, а не на правила суспільства. Будьте чесні з собою.