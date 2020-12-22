Знайомство з батьками чи друзями партнера: 5 правил, які треба пам'ятати перед зустріччю
Під час знайомства з друзями чи родиною партнера варто ввічливо повидитися та охайно виглядати. Проте не тільки про ці пункти варто пам'ятати перед зустріччю.
Не скаржитися на жодні проблеми
Не треба починати спілкування з розповідей, що на роботі урізали заробітну плату, а квартиру затопили сусіди. Про це повідомило видання Cosmo.
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Батьки або друзі, звісно, поспівчувають, проте у них ще й складеться не найприємніше враження про таке знайомство.
Не бути безтурботним
Часто реготати, посміхатися без приводу та ставитися до всього з легкістю – не найкращі методи сподобатися батькам і друзям. Вони можуть це сприйняти, як легковажність.
Наприклад, батькам може бути особливо важливо, щоб партнер їх дитини був мудрий та самостійний. Навряд чи за допомогою посмішки і жартів це вийде продемонструвати.
Знайомство з батьками / Фото Getty Images
Уточнити традиції та правила в сім'ї
Ця порада підійде більше для знайомства з батьками, аніж з друзями. Обов'язково треба запитати, які є традиції або правила в родині. Наприклад, у батьків ніхто не вживає алкоголь.
Відключити звук на смартфоні
Також можна попередити подруг, які люблять без приводу дзвонити по вечорах, що в певну дату будеш дуже зайнята і не зможеш відповісти.
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Не говорити постійно про любов до партнера
Розповідати весь вечір, наскільки сильна ваша любов, – не варто. Перш за все, тому що вони й самі це розуміють.
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