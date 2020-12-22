Під час знайомства з друзями чи родиною партнера варто ввічливо повидитися та охайно виглядати. Проте не тільки про ці пункти варто пам'ятати перед зустріччю.

Не скаржитися на жодні проблеми

Не треба починати спілкування з розповідей, що на роботі урізали заробітну плату, а квартиру затопили сусіди. Про це повідомило видання Cosmo.

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Батьки або друзі, звісно, поспівчувають, проте у них ще й складеться не найприємніше враження про таке знайомство.

Не бути безтурботним

Часто реготати, посміхатися без приводу та ставитися до всього з легкістю – не найкращі методи сподобатися батькам і друзям. Вони можуть це сприйняти, як легковажність.

Наприклад, батькам може бути особливо важливо, щоб партнер їх дитини був мудрий та самостійний. Навряд чи за допомогою посмішки і жартів це вийде продемонструвати.



Знайомство з батьками / Фото Getty Images

Уточнити традиції та правила в сім'ї

Ця порада підійде більше для знайомства з батьками, аніж з друзями. Обов'язково треба запитати, які є традиції або правила в родині. Наприклад, у батьків ніхто не вживає алкоголь.

Відключити звук на смартфоні

Також можна попередити подруг, які люблять без приводу дзвонити по вечорах, що в певну дату будеш дуже зайнята і не зможеш відповісти.

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Не говорити постійно про любов до партнера

Розповідати весь вечір, наскільки сильна ваша любов, – не варто. Перш за все, тому що вони й самі це розуміють.