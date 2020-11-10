Пара британських пенсіонерів знайшла вдома старовинну чашу для пуншу. Її приблизна вартість – 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Пенсіонери й не здогадувалися, яка ціна чаші поки не показали її фахівцям. Про це розповіло видання Metro.

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Відомо, що це одна з 4 китайських чаш, які виготовили у 1710 році спеціально для продажу в Європі.

"У мене тьохнуло серце, коли я її побачив", – розповів представник аукціонного дому Duke's Гай Швінге.

Дві аналогічні чаші придбав англійський король Георг IV, який правив Британією на початку XIX століття. Зараз вони зберігаються у сина королеви Єлизавети II принца Чарльза. Про долю третьої чаші не повідомляється.