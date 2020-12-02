Дітям-сироти, а також ті, які позбавлені батьківського піклування, мають інвалідність дозволили жити в прийомних сім’ях після досягнення 18 років.

Відповідний законопроєкт №3594 у другому читанні підтримали 317 народних депутатів. Про це повідомлили кореспонденти 24 каналу.

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Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку.

"Після досягнення 18-річного віку такі особи в разі продовження навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічного), професійної передвищої або вищої освіти можуть, за їх вибором, продовжити проживати і виховуватися у цій прийомної сім'ї до закінчення такого закладу", – йдеться у тексті закону.

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Документ вносить зміни до Сімейного кодексу та ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".