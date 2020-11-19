Американка Джулія Лавінг, якій 51 рік, погодилася стати сурогатною матір'ю для безплідної доньки Бреанни Локвуд та її чоловіка Аарона. Відомо, що пара понад 4 роки не могла зачати дитину.

Локвуди витратили 73 тисячі доларів на штучне запліднення. Завдяки якому Бреанна двічі змогла завагітніти, але всі рази у жінки траплялися викидні. Врешті лікарі сказали, що пара повинна розглянути варіант сурогатного материнства. Про це повідомило видання Daily Mirror.

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Джулія Лавінг запропонувала допомогти доньці й стала сурогатною матір'ю. Жінка завагітніла в березні 2020 року, а 2 листопада народила власну онуку — Браєр Джульєт.

Жертви, яких вона зазнала, щоб принести цей маленький шматочок неба в наш світ, захоплюють мене. Тримаючи доньку на руках, серце розривається,

– повідомила Бреанна Локвуд.

"Почуття того, що я зробила би абсолютно все, що потрібно для цієї дитини, випромінює мене, коли я дивлюсь на неї. А також відображає те, що мама зробила для мене", – додала Бреанна.

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Жінка зазначила, що кожен крок і рішення, яке прийматиме для своєї новонародженої дочки, буде таким, як вчила мама.