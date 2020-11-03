В Англії 27-річна Челсі Кінен дізналася про вагітність по дорозі до пологового будинку. Вона запевняла, що не мала жодних ознак.

Челсі Кінен зазначила, не було жодних проблем із самопочуттям, вона носила такий самий розмір джинсів та місячні не припинялися. Про це повідомило видання Daily Mail.

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Жінка викликала швидку, коли їй неочікувано стало погано. Лікарі попередньо діагностували апендицит, проте пізніше виявилося, що пацієнтка народжує.

Новонародженого назвали Елліотом. У хлопчика не повністю сформувалися кістки лівої ноги, а також черевна стінка. Через це його сечовий міхур і кишківник знаходяться зовні організму, а не всередині.



Елліот / Фото dailymail.co.uk​

Медики стверджують, що це не завадить хлопчику жити. Проте Елліоту доведеться перенести кілька операцій.

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"Раніше я читала усі ці новини про жінок, які не знали про вагітність. Думала, що це за маячня. Тепер це сталося зі мною", – зізналася Кінен.