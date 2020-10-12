10 причин зайвої ваги у дитини: як впливає психосоматика
Дитина харчується здоровою їжею, не переїдає, проте все одно чомусь продовжує набирати зайву вагу. Причиною може бути психосоматика.
Безпричинного набору ваги у активної то здорової дитини не буває. Про це повідомила психотерапевт Тетяна Болтик виданню "Мой ребенок".
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Психосоматики зайвої ваги у дитини:
► Недостатньо любові, ніжності та дотиків – погладжування, поцілунки, обійми.
► Один або двоє батьків занадто суворі й упереджено ставляться до дитини, постійно критикують.
► Один з батьків відрізняється особливою жорстокістю. Це може бути прояв не обов'язково до дитини. Наприклад, батько, який тиранить матір. Через це у дитини "проявляється" по тілу захисна оболонка у вигляді зайвої ваги.
► Як продовження попередньої причини. Хтось тиранить дитину поза домом: в школі вчитель, однокласники, тренер.
Жорстокість до дитини / Фото The Sun
► Гіперопіка від батьків – часто мова йде про бабусю. Тіло намагається ніби "відгородитися" і зробити кордон.
► Питання особистого простору: у дитини немає на фізичному рівні власного куточка в будинку, а їй вже понад 3 роки.
► Страхи і тривожність мами (бабусі) щодо життя дитини. Тіло дитини включає команду "наростити подушку безпеки", щоб усім стало легше.
► Тіло "обростає", зчитуючи модель улюбленого члена сім'ї, як ідеальну модель для наслідування. Дитині може подобається доброта або успішність цього родича, а тіло буде транслювати зі своєї точки зору бажання бути схожим на цю людину. Часто такі процеси запускають фрази: "вся в тата" або "у нас всі дівчата в роді повні".
Приклад для дитини / Фото thinkstock
► Почуття провини і фраза батьків: "заспокойся". Фокус уваги повинен бути на тому, де і як можна подуріти, побігати, пострибати і виплеснути все накопичене, а не на тому, чого не можна робити і "як тобі не соромно".
Фраза "заспокойся, а то від тебе голова вже болить" – взагалі згубна у всіх сенсах. Дитина, не бажаючи відчувати провину, нарощує собі зайві кілограми і стає малорухливою. І звичайно спокійною, аби у мами не боліла голова.
► Народження молодших братів і сестер може спровокувати набір ваги, щоб стати "помітніше" для батьків.
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Також батьки часто забувають про здорове харчування, закритість та фізичну активність. Причому починати потрібно з себе – ви для дитини найближчий приклад для наслідування.