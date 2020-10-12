Дитина харчується здоровою їжею, не переїдає, проте все одно чомусь продовжує набирати зайву вагу. Причиною може бути психосоматика.

Безпричинного набору ваги у активної то здорової дитини не буває. Про це повідомила психотерапевт Тетяна Болтик виданню "Мой ребенок".

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Психосоматики зайвої ваги у дитини:

► Недостатньо любові, ніжності та дотиків – погладжування, поцілунки, обійми.

► Один або двоє батьків занадто суворі й упереджено ставляться до дитини, постійно критикують.

► Один з батьків відрізняється особливою жорстокістю. Це може бути прояв не обов'язково до дитини. Наприклад, батько, який тиранить матір. Через це у дитини "проявляється" по тілу захисна оболонка у вигляді зайвої ваги.

► Як продовження попередньої причини. Хтось тиранить дитину поза домом: в школі вчитель, однокласники, тренер.



Жорстокість до дитини / Фото The Sun​

► Гіперопіка від батьків – часто мова йде про бабусю. Тіло намагається ніби "відгородитися" і зробити кордон.

► Питання особистого простору: у дитини немає на фізичному рівні власного куточка в будинку, а їй вже понад 3 роки.

► Страхи і тривожність мами (бабусі) щодо життя дитини. Тіло дитини включає команду "наростити подушку безпеки", щоб усім стало легше.

► Тіло "обростає", зчитуючи модель улюбленого члена сім'ї, як ідеальну модель для наслідування. Дитині може подобається доброта або успішність цього родича, а тіло буде транслювати зі своєї точки зору бажання бути схожим на цю людину. Часто такі процеси запускають фрази: "вся в тата" або "у нас всі дівчата в роді повні".



Приклад для дитини / Фото thinkstock

► Почуття провини і фраза батьків: "заспокойся". Фокус уваги повинен бути на тому, де і як можна подуріти, побігати, пострибати і виплеснути все накопичене, а не на тому, чого не можна робити і "як тобі не соромно".

Фраза "заспокойся, а то від тебе голова вже болить" – взагалі згубна у всіх сенсах. Дитина, не бажаючи відчувати провину, нарощує собі зайві кілограми і стає малорухливою. І звичайно спокійною, аби у мами не боліла голова.

► Народження молодших братів і сестер може спровокувати набір ваги, щоб стати "помітніше" для батьків.

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Також батьки часто забувають про здорове харчування, закритість та фізичну активність. Причому починати потрібно з себе – ви для дитини найближчий приклад для наслідування.