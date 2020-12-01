Доктор психології та мама 3 дітей Магданела Баттлс поділилася своїми порадами з колегами-батьками, аби вони могли якнайкраще оптимізувати свій час. Також це дасть більше можливостей бути з родиною.

Знати свої пріоритети в житті

Батькам потрібно з’ясувати, що вони цінують найбільше, щоб фільтрувати свої обов’язки. Про це розповіло видання Lifehack.

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Коли, наприклад, з’явиться можливість стати членом ще одного батьківського комітету чи якогось волонтерства, то варто подумати, чи це сумісне з цінностями та пріоритетами, чи не відбере час на інші важливі речі.

У довготривалій перспективі такий аналіз цінностей та пріоритетів зробить щасливішою людиною та кращим татом чи мамою.

Не робити занадто багато для дітей

Досить часто батьки водять дітей на надто багато різноманітних активностей та гуртків. У такому випадку досить складно розвинути у малечі відчуття міцних родинних зв’язків, коли кожен в родині займається своїми справами впродовж вечорів усього тижня.



Дитячі активності / Фото Twitter​

Батькам варто не створювати графіки на кожен день тижня. Коли буде все розписано, може просто не залишитись часу на родину. Тому важливо, щоб хоча б кілька вечорів на тиждень будуть вільними для родини.

Важливо в цей момент не сидіти вдома кожен у своїй кімнаті чи за своїм гаджетом. Наприклад, можна приготувати разом вечерю, зіграти в настільні ігри, говорити про життя.

Якщо раптом усвідомили, що проводите час з малятами, лише коли щодня збираєте їх до школи й забираєте додому, подумайте, від яких гуртків можна відмовитись.

Тримати дім в порядку

Мова не про те, аби бути ідеальним, проте добре організований домашній побут може покращити й полегшити життя. Якщо шукаєте щось понад 10 хвилин на день – це ознака недостатньої організованості.

Коли побутові речі не впорядковані, можна почати щоразу нервувати, витрачаючи час на їх пошук, а також ставати розгубленим.

Тому потрібно навчити дітей, що це їхня відповідальність класти речі на місце. Якщо вони не дотримуються цього правила – мають бути наслідки. Менше часу на улюблені ігри на гаджеті, наприклад.

Відпустити ідеальність

Занадто багато батьків докладають забагато зусиль, щоб жити за певним стандартом. Мати певний зразок у житті – це добре. Але якщо досягти конкретного ідеалу – ваша мета, цю ціль слід відпустити.

Делегувати

Одна з найбільших помилок батьків – тягнути усе домашнє господарство на собі. Варто делегувати завдання дітям. Вони можуть починати допомагати з дуже раннього віку, наприклад, застеляти своє ліжко, ставити на місце іграшки та речі, допомагати мити посуд.

Якщо дитина може спокійно "лазити" у вашому смартфоні, чому вона не може зібрати свої іграшки? Це полегшить вам життя, вчитиме дітей та вивільнить час на батьківство.

Рутина обов'язкова

Рутина в домашньому господарстві допоможе ефективніше та легше вести повсякденні справи. Якщо створили її, то намагайтесь дотримуватись.

Наприклад, лягати спати щодня в один і той же час, прокидатись до школи у певну годину, щоб зібратись, поснідати та дійти, доїхати на уроки тощо.



Обов'язкова рутина / Фото Manifattura Falomo​

Навчіться користуватися перервами

Коли ви сидите під кабінетом лікаря і чекаєте на візит, як витрачаєте цей час: читаєте "жовту" пресу чи виконуєте якусь роботу? Якщо ви вирішуєте якісь справи, ви у виграші.

Ви можете використати дорогоцінні хвилини перерви на нотатки, відповіді на електронні листи, оновлення списку справ тощо. Це дозволить вам лягати в ліжко без панічних "я забув відповісти на важливі листи", "я забула, що планувала зробити завтра".

Користуйтеся списками справ та календарем

Батьки часто забувають про якісь речі, особливо коли в домі є діти. Списки справ та календарі з нагадуваннями допоможуть почуватись менш розгубленими та контролювати свій день і свої завдання.

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Календар справ потрібен усім, навіть мамам в декреті, щоб не забути про відвідини лікаря, чийсь день народження чи різні хатні справи.