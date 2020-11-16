Мами в середньому працюють 98 годин на тиждень – це все одно, що мати 2,5 роботи. Відповідне дослідження провела компанія Welch’s.

Для цього опитали 2 тисячі матерів дітей від 5 до 12 років. Про це повідомило видання Motherly.

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День середньостатистичної американської мами починається о 6:23 ранку та добре якщо завершується о 20:31 вечора.

Результати дослідження ще раз демонструють, наскільки вимогливою може бути робота мами і яку величезну кількість справ матері роблять щодня,

– повідомив голова відділу досліджень та розробок компанії Кейсі Левіс.

Відповідно до досліджень, матерям пощастить, якщо вони матимуть на себе хоча б 1 годину та 7 хвилин в день.

Мами виснажливо працюють, тому не дивно, що 72% опитаних сказали, що у них немає часу готувати для дітей корисні перекуси та страви.



Готування їжі / Фото Freepik​

Приготування їжі для родини – сильне навантаження, тож не звинувачуйте себе, якщо зловживаєте доставкою їжі.

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Найголовніший посил дослідження: матерям потрібна підтримка вдома, на робочому місті та всередині власного оточення.