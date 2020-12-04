Медовий місяць не триває вічно. У кожних довготривалих стосунків є свої "злети та падіння". Сімейний терапевт пояснив, як зрозуміти, чи теперішні проблеми тимчасові чи це щось серйозніше.

Не шукаєте можливості спільно проводити час

На початку стосунків кожен день є пригодою, навіть похід в магазин чи куштування дивних десертів. Проте з часом ці миті можуть перетворюватися на рутину. Про це повідомило видання The Huffington Post.

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Психотерапевт Елізабет Ерншо зазначила, що закохані повинні бути активними та планувати свій спільний час.

Щоб розпізнати те, що ви не робите деякі чи нові речі разом, потрібні свідомі зусилля. Знайдіть нове хобі, яке цікавитиме обох, або зробіть щось, що полюбляє партнер. Варто повільно розпочинати відновлення зв'язків. З часом ці маленькі інвестиції принесуть щедрі плоди.

Порівнюєте свої стосунки з іншими

В епоху Instagram легко припустити, що друзі чи певні блогери у шлюбі набагато щасливіші, ніж ви з вашим партнером. Проте варто пам'ятати, що порівняння є ворогом, особливо, коли це стосується стосунків.

Психолог Маргарет Русерфорд зазначила, що ніхто насправді не є таким ідеальним, як його портрет у соціальних мережах.

Люди не говорять про незгоди, втому чи рутинні справи у соцмережах. Замість того, щоб концентруватися на тому, скільки лайків збирають пари, спробуйте "вийти" з власної рутини,

– розповіла Маргарет Русерфорд.

"Відкладіть смартфони і запишіться разом на кулінарний клас, наприклад. Креативність є дуже важливою складовою, щоб уникнути рутини в стосунках", – додала Русерфорд.

Більше листуєтеся у соцмережах, ніж спілкуєтеся наживо

Психолог Аліса кларк зазначила, якщо помічаєте, що пишете повідомлення одне одному, коли обоє вдома, замість того, щоб поговорити, це може бути ознакою, що смартфон шкодить вашим стосункам.



Час зі смартфоном / Фото NBC News​

Закоханим потрібно обирати час для спільної прогулянки без телефонів чи простого спілкування.

Більше довіряєте іншим, ніж партнеру

Кохана людина повинна бути такою, з якою ви б найбільше хотіли розділити хороші новини. Якщо цією людиною є не ваш обранець чи обраниця – це вже проблема. Про це заявив психотерапевт Даніель Кеплер.

В такому випадку варто запитати себе та чесно відповісти:

Чому партнер уже не стоїть тут на першому місці?

Чи розповідаєте ви йому про проблеми на роботі і помічаєте, що він більше зайнятий своїм гаджетом, ніж слуханням вас?

Якщо ваша половинка вас не слухає, обов’язково поговоріть про це, але без емоцій. Можна сказати: "Я відчуваю себе пригнічено, коли намагаюсь обговорити важливі речі, які трапилися зі мною, а ти не помічаєш мене".

Замислюєтесь про стосунки з іншою людиною

Побачення ваших друзів можуть виглядати такими веселими, що вас іноді цікавить, як це – ходити на побачення і бути без пари. Або ви можете зловити себе на думці, що фантазуєте про інші стосунки, з іншими людьми – з минулого чи теперішнього.

Психолог Маргарет Русерфорд зазначила, якщо ці думки повторюються, вам варто проаналізувати свої стосунки. А якщо це звичайні "спалахи", які швидко минають, то хвилюватися не варто.

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"Ми легко можемо ідеалізувати колишніх коханих, можемо ідеалізувати колег чи сусідів, яких вважаємо привабливими. Але дуже важливо пам'ятати, чому ви любите свою половинку і шукати шляхи бути вдячним їй", – додала Русерфорд.