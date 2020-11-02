Часто у діалозі з дітьми батьки використовують фрази-паразити. Дорослим може здатися, що завдяки цьому їх пояснення буде лаконічними та зрозумілими. Проте дитина знаходить зовсім інший сенс в посланні, адже їх хід думок відрізняється від батьківського.

Сімейні психологи Катерина Гольцберг та Світлана Шумська проаналізували популярні батьківських фраз та їхній вплив на дитячу психіку у виданні "Українська правда".

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Хлопчики не плачуть

За словами Катерини Гольцберг, такий вислів закріпився у свідомості через бажання виростити сильного чоловіка.

Насправді такою фразою батьки блокують бажання сина проявляти почуття, які є абсолютно нормальними. Не варто ділити емоції на хороші та погані, оскільки всі вони потрібні людині для формування її як особистості.



Хлопчики не плачуть / Фото Messy Motherhood​

"Для дитини ця фраза звучить так – ти не маєш права проявляти почуття, не можеш висловити, що тобі боляче або прикро", – пояснила Світлана Шумська.

Як це проявляється в дорослому віці

Чоловіки, які в дитинстві звикли ховати власні емоції, не вміють співпереживати та підтримувати рідних. Також подавлені емоції можуть проявлятися у фізіологічних проблемах.

Емоції, на які батьки не навчили реагувати, знайдуть вихід десь в тілі і будуть мати руйнівний характер. У дорослому віці такі чоловіки можуть йти в деструктив, відчувати напругу або зловживати алкоголем,

– розповіла Світлана Шумська.

Цю фразу батькам краще замінити на розмову з дитиною – який спектр емоцій вона відчуває, а потім підтримати і пояснити їй ситуацію.

Дівчата так не поводяться

Ця фраза аналогічна попередній за емоційним настроєм. Проте тут є заборона на виявлення почуттів, які вважаються чоловічими. При цьому як хлопчики можуть відчувати біль страх, тривогу, образу, так і дівчата – злість і агресію.

"Заборона на прояв почуттів, призводить до того, що вони можуть переходити в хворобливі стани. Тому абсолютно нормально, коли дівчинка може, наприклад, займатися умовно чоловічими видами спорту", – повідомила Катерина Гольцберг.

Якщо будеш вередувати – залишимо тебе тут

Мета вислову – налякати дитину, щоб вона припинила робити якісь небажані речі. Також можна додати залякування поліцією, лікарями та викраденням.

Цією фразою ми повідомляємо дитині, що вона в принципі для нас не має цінності. Батьки є важливими дорослими для дитини, до яких у неї виникає прив'язаність,

– зазначила Катерина Гольцберг.

"Якщо ця важлива людина чомусь може її залишити, віддати міліціонеру, лікарям або продати, дитина відчуває, що втрачає свою цінність як людина", – додала Гольцберг.

Тоді у дитини буде дві моделі поведінки:

Шантаж, щоб підвищити свою цінність. Закриття в собі. Дитина вірить батькам і думає, що вона нікому не потрібна.

"Через це у дорослому віці можуть навіть народжуватися суїцидальні думки, якщо людина стикається зі схожою ситуацією. Наприклад, пішла дружина", – додала експертка.

Також у дитини починається страх перед всім світом та вона перестає довіряти людям. Крім цього, зростає невпевненість.

Допомога сторонніх осіб

"Часто бувають такі ситуації, що треті особи ще починають підігрувати – тоді мама повинна стати на захист своєї дитини", – зазначила Світлана Шумська. Така фраза може не лише налякати дитину, а й дискредитувати батьківський авторитет.

Посил цієї фрази такий: я з тобою не справляюся. Батьки показують власну слабкість і нібито вдаються до допомоги сторонньої більш сильної особистості. Тобто з батьками можна далі вередувати, адже вони нічого не зроблять,

– пояснила психологиня.

Експерти порадили розділити почуття дитини та поговорити про них. Для кращого розуміння варто також встановити зоровий контакт або погладити "зону спокою", яка розташована на спині між лопаток.

З-за столу не встанеш, поки не доїси

Вислови, які вміщують в собі залякування, погрози та шантаж стосовно їжі, належать до харчового насильства.

При цьому не враховуються потреби дитини і вона немає вибору. Хоча часто їй просто може бути несмачно. Згодом харчове насильство може призводити до ожиріння або відрази до їжі.



Харчове насилля / Фото CBC​

Крім того, їжа може плутатися з любов'ю, коли дитина в дорослому віці стикається з якоюсь проблемою і починає її заїдати.

"Вона сприймає це як турботу і любов, тому що чула щось подібне: "Бабуся так старалася, цілий вечір готувала, а ти безсовісний не хочеш їсти", – пояснила Світлана Шумська.

Історія фрази

"Історично так склалося, що країна пережила голодомор і війну. Тому якщо дитина пухкенька і добре їсть – це щастя для бабусь і дідусів. Але батьки повинні зрозуміти, що здорове тіло – це далеко не про зайву вагу", – пояснила Катерина Гольцберг.

Говорити дитині такі фрази небезпечно, оскільки в свідомості може закарбуватися надмірна любов або навпаки відраза до їжі.

Експерти зазначають, що здорова дитина і так буде хотіти їсти, тому не варто використовувати подібні маніпуляції.



Діти та їжа / Фото LV Lawyer​

Краще прислухатися до уподобань дитини, запропонувати їй кілька варіантів їжі або попередньо навіть скласти меню.

Також можуть допомогти приємні сімейні ритуали, наприклад, спільні приймання їжі всією родиною за столом. Тоді це буде пов'язано із приємними спогадами про спілкування та спільну сімейну справу.

Не засмучуй маму чи тата

Це шантаж, який говорить про те, що дитина може стати винуватцем чужих бід. Коли батьки використовують такий вислів, малеча може відчувати сором та розчарування.

Якщо дитину весь час цим шантажувати, то безумовно прищепимо їм страх. Він може перешкодити в майбутньому влаштувати своє особисте життя і бути собою. Виходить, дитина якоюсь мірою стає заручником думки важливих людей,

– розповіла Катерина Гольцберг.

Якісь вчинки дітей дійсно можуть засмутити батьків, але тоді потрібно відокремити дію від самої дитини.

"Так, мене це засмутило, але це не тому, що ти – поганий, а тому, що можеш поміняти свої дії", – додала психологиня.

Це не можна, тому що я так сказала

"Дитина сприймає це так, що її думки і почуття зараз не важливі. Для мами це простіше, швидше і зрозуміліше, а для дитини – про те, що він ніхто і звати його ніяк. Тоді виростають пасивні, безхарактерні та перелякані дорослі, які потім підкоряються і не можуть відстоювати свою думку", – повідомила Світлана Шумська.



Не можна, тому що я так сказала / Фото FirstCry Parenting

Зрозуміло, що батьки, мають право приймати якісь важливі рішення або встановлювати сімейні правила. Проте з дітьми це варто обговорювати так, щоб у них було розуміння, чому все так відбувається.

"Цю конструкцію можна замінити на "це правило нашої сім'ї". Тоді потрібно дійсно встановити це правило і пояснити, що воно означає", – розповіла Гольцберг.

А якщо я знайду – зроблю

Фраза випромінює тотальну недовіру та містить натяк на покарання. Це впливає на самооцінку дитини та її впевненість у власних силах.

Дитина дійсно могла щось пропустити, але тут вже народжується страх перед батьками, почуття сорому, провини, неповноцінності,

– повідомила Світлана Шумська.

"У дитини вмикається почуття підвищеної тривожності, тоді вона пробує ще раз, але через стрес може нічого не вийти", – зазначила Шумська.

Я краще знаю, що тобі потрібно

В силу свого досвіду батьки дійсно можуть приймати якісь ключові рішення в житті дитини, при цьому вони мають ставити межі для своєї діяльності.

"Цю фразу також потрібно замінити на те, що у батьків більше життєвого досвіду, тому в цій ситуації вони приймають рішення. Просто потрібно розуміти, що та на якому етапі батьки можуть вирішувати за дитину", – пояснила Катерина Гольцберг.

Вона додала, що в якийсь момент дитину потрібно відпустити і дати їй можливість обирати самій. Дорослій дитині потрібно наводити аргументи і факти, чому прийнято таке рішення.

Ти знаєш, як ці гроші важко даються

Світлана Шумська зазначила, а хто про це розповів дитині. Це питання безпосередньо пов'язане з фінансовою грамотністю та розподілом сімейного бюджету.

У дитини немає таких знань, тому самостійно вона просто не може оцінити витрати і можливості сімейних доходів.



Діти та гроші / Фото familiii​

"Спочатку дитину балують, іноді навіть компенсують свою відсутність даруванням подарунків, а потім коли у дитини з'являється смак до життя, вона дійсно не розуміє скільки це коштує. Їй ніхто не пояснив, що є сімейний бюджет та певний рівень заробітку сім'ї", – зазначила психологиня.

Батькам потрібно комунікувати з дитиною на тему коштів та розвивати її фінансову грамотність. "Не треба боятися розповідати дітям, що скільки коштує. Ми повинні говорити, які у нас є витрати і як це стикається з нашим доходом", – додала Катерина Гольцберг.

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Молодець

Найчастіша помилка батьків – похвала за те, що від дитини не залежить, вона не досягла в цьому успіху самостійно.

"Похвала є бажаним явищем для дитини і замінити її нічим не можливо. При цьому потрібно розучитися хвалити дітей за речі, які від них не залежать. Їх варто хвалити за певні дії", – вважає Катерина Гольцберг.

Тут важливе емоційне забарвлення фрази, бо навіть похвала може виглядати байдуже і образливо, через неправильну подачу.

Тобі ще рано це знати

Часто батьки не хочуть витрачати час на довгі пояснення, тому легше відкласти розмову до умовного періоду, коли дитина "підросте".

"Будь-які речі можна пояснити дитині різного віку на зрозумілому їй рівні. Є одна цікава формула з цього приводу – коли дитина ставить питання, то потрібно зрозуміти, що вона вже про це знає. Іноді дитина просто хоче підтвердження своїх знань. Якщо вони вас влаштовують – достатньо просто погодитися", – рекомендувала Катерина Гольцберг.



Тобі ще рано знати / Фото The Irish Times​

Світлана Шумська зазначила, що для дитини така фраза може сигналізувати про її неповноцінність або ж відбити бажання запитувати про щось у батьків. За словами експертки, щастя, якщо діти продовжують ставити запитання батькам у підлітковому віці.

Та я у твоєму віці

Ця фраза може бути як комплементарною, так і образливою для дитини, в залежності від контексту. Негативний посил вислів матиме, якщо вказати на якість недоліки дитини через власні досягнення.

Йде посил ніби-то дитина якась неповноцінна, адже батько міг більше. Вона відчуває знецінення. Це може розвивати комплекс неповноцінності,

– застерегла Світлана Шумська.

З іншого боку, це сприймається як похвала, якщо батьки вказують на те, що не вдалось у них.

А ось син моєї подруги

Популярне і дуже болюче порівняння. Згодом воно може перерости у гори комплексів та навіть злість до людини, з якою порівнюють.



Порівняння викликає злість / Фото Positive Parenting Solutions​

"У цьому випадку мова йде про порівняння, що дуже неправильно. Це завжди призводить до зворотного ефекту. Дитині, як мінімум, дуже прикро. Це також погано впливає на самооцінку", – зазначила Катерина Гольцберг.

Батьки, які використовують таку фразу, не відчувають, як знецінюють власну працю і можливості. Адже розвиток дитини як особистості – це те на що вони мають прямий вплив.

Зроби через "не можу"

Такий меседж показує байдужість та відсутність взаємодії між дитиною і батьками.

"Це те ж саме, що мені не важливо, що "ти не можеш – ти повинен". Це сигналізує, що батькам не важливі почуття дитини, її настрій та відсутність знань", – пояснила Світлана Шумська.

Батьки повинні без скептицизму розібратись у тому, що означає дитяче "не можу".

Це може бути страх припуститися помилки, наприклад, або вимушена безпорадність, коли раніше за дитину робили занадто багато і тепер вона боїться зробити це сама,

– зазначила Катерина Гольцберг.

Найкращий спосіб вийти з такої ситуації – саме запропонувати свою допомогу, але не виконувати завдання замість неї. Важливо, щоб малеча відчула інтерес та підтримку.

Якщо всі будуть стрибати з моста, ти теж підеш

"Порівняння – це завжди про самооцінку та її самознищення. Батьки її просто вбивають", – зауважила Катерина Гольцберг.

Це теж одна із таких руйнівних фраз, яка не дає батькам зрозуміти глибину проблематики.

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"Щоб обійти цю фразу, краще запитати дитину, що у нього зараз відбувається в житті, чому він саме з цією компанією, що у них спільного, що він відчуває, яку потребу цим закриває", – розповідає Світлана Шумська