Батьківська залежність від смартфонів має більше хвилювати, ніж дитяча. Матері зараз набагато більше часу проводять з дітьми, проте цю взаємодію можна назвати штучною.

Дорослі весь час присутні в житті своїх дітей фізично, але їх емоційна віддача дуже низька. Про це повідомило видання "The Atlantic".

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"Дуже дивно, що ми стільки говоримо про вплив ґаджетів на дітей, але так мало уваги приділяємо – як це впливає на дорослих, які зараз страждають на те, що 20 років назад називали "постійне розсіяння уваги", – розповіла експертка з технологій Лінда Стоун.

Це не лише погано впливає на нас — це шкодить нашим дітям. Новий стиль взаємодії батьків та дітей може порушити давню емоційну систему інформаційного контролю, де головний елемент – це взаємодія під час спілкування,

– повідомила Лінда Стоун.

Це нормально, якщо мама чи тато інколи звертатимуть увагу на свої справи, проте хронічне відволікання – це зовсім інше.

Батьки та смартфони

Використання смартфонів має певні симптоми залежності. Наприклад, дратування, коли переривають взаємодію з ґаджетами. Такими діями батьки пропускають емоційні сигнали дітей та хибно їх розуміють.

Дорослі зі смартфонами більше сердяться, ніж ті, які залучені у спілкування. Вони часто вважають, що діти маніпулюють ними, хоча насправді ті шукають їх уваги.



Батьківська залежність від смартфона / Фото Elite Readers​

Певні розлуки з дітьми не несуть шкоди й можуть бути корисними. Особливо з віком, коли малюки потребують більшої незалежності. Проте ці розлуки відрізняються від ігнорування, якого зазнають діти поруч з батьками.

Коли мама каже дітям піти погратись, а тато просить дати йому сконцентруватись на справах пів години – це цілком нормальна поведінка для дорослої людини.

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Здається, що зараз відбувається найгірший стиль батьківства, який можна уявити. Весь час присутні фізично, що заважає автономії дітей і в той же момент доступні емоційно лише уривками.