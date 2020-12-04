Розвиток емоційної залежності нагадує падіння в чорну діру: здається, що все в порядку, життя триває, проте навколо вже відбуваються зміни. Раптом чомусь починає з'являтися більше тривоги, роздратування, хворобливих фантазій.

Крім цього світ спотворюється, а в його центрі опиняються інтереси коханої людини. Видання Elle Україна повідомило про основні фактори залежності.

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Відчуваєте, що не можете без партнера

Залежність – це потреба в комусь, хто, як здається, зможе заповнити вакуум в житті. Коли відчуваєте, що самотні, то очікуєте, що прийде хтось, аби допомогти та вислухати. Проте кохання – це не потреба. Здорове взаємне почуття можливе лише між самодостатніми людьми.



Здорові стосунки / Фото Medium

Людина, яка схильна до залежності, не має чіткої ідентифікації та особистісних кордонів: "Я – це я". Замість цього вона думає: "Я не знаю, хто я".

Її особистість може починати переплітатися з особистостями тих, з ким спілкується. В результаті така людина стає одержима об'єктом своєї, як здається, безмірної любові.

Хочете від партнера всього та одразу

З'являється думка, що людина, яка зацікавила, повинна мати в собі всі уявлення ідеалу. Наприклад, це можуть бути такі вимоги: щоб розумів з півслова, поважав бажання, але при цьому міг приймати всі важливі рішення. Рано чи пізно така установка призведе до розчарування.

У будь-яких здорових відносинах завжди є період ідеалізації. Проте, коли він минає, любов залишається. Якщо це дійсно вона. Замість того щоб намагатися переробити партнера, якщо він у чомусь не задовольняє уявлення, варто їх приймати.

Здорові та залежні відносини розвиваються в різних напрямках:

У залежних відносинах віримо, що головну роботу зробить "магія", "хімія".

У здорових – постійно працюємо, вчимося і пізнаємо партнера. Наша любов росте, долаючи випробування.

Партнер має належати тільки вам

Залежні відносини часто переплетені з ревнощами. Вона виникає з невпевненості та подекуди досягає розмірів клінічної параної.

Залежна людина детально вивчає сторінки коханого в соціальних мережах, аналізує кожне його слово і погляд, може влаштовувати за ним стеження. Партнер про такі дії може навіть не здогадуватися.

Навіть чудові стосунки не звільнені від сумнівів. Проте в них людина спочатку довіряє й тільки потім підозрює. Партнер спокійно приймає той факт, що його половинка контактує з безліччю різних людей, серед яких трапляються і досить привабливі особистості.



Довіряти партнеру / Фото Cru South Florida

Якщо вам потрібен неподільний контроль над коханим – це ознака того, що ви потрапили в залежність і боїтеся її розірвати.

Здається, що між вами таємний зв'язок

Навколишні можуть вважати, що між вами немає нічого спільного, що ваші відносини – це суцільні сварки та образи. Проте ви відмовляєтеся вірити.

Це робота нашого несвідомого. Воно штовхає назустріч тим, в кому ми бачимо відбиття наших несвідомих уявлень про себе. Якщо ви перебуваєте в стресі та відчуваєте себе вразливим, якщо ви підсвідомо відчуваєте, що вам потрібна допомога, то будете притягати до себе тих людей, які відчувають щось схоже.

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Ви не будете усвідомлювати небезпеки, тому що сама ситуація буде здаватися знайомою. Проте це відчуття оманливе: такі відносини будуть лише підживлювати уразливість та посилювати невротичні риси.