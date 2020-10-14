Ізабель та Антуан мріяли багато мандрувати, а не роботу в офісному режимі. Саме тому вони переробили звичайний фургон на мобільний будинок.

Пара розповіла, що прагнули менше витрачати коштів та часу на роботу, а більше часу приділяти одне одному та життя. Про це повідомило видання Far Out Ride.

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"Нам по 36 років і ми вирішили покинути свою кар'єру, продати будинок і все, що в ньому було, та проїхати у фургоні всю Америку", – розповіла пара.

Ізабель та Антуан повідомили, що все побудували самостійно. Вони не мали багато грошей, саме тому зібрали усе, що мали та добре розпланували витрати.

На перероблення фургону ми витратили приблизно 1000 годин. Загалом, нам все обійшлося у 20 тисяч доларів. Плюс вартість фургону,

– зазначили Ізабель та Антуан.

"Головна причина, чому ми так живемо — це те, що ми можемо самі обирати садок для нашого будинку на колесах", – додали закохані.

Дивіться фото: як виглядає фургон Ізабель та Антуана: