Під час передвесільної фотосесії у річці потонули наречений і наречена. Трагедія відбулася в індійському штаті Карнатака.

Закохані 28-річний Чандру і 20-річна Шашікала взяли в оренду два човни, аби організувати зйомку на березі річки Кавері в покинутому місті. Про це повідомляє видання The Times of India.

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Човен встиг відплисти приблизно на 30 метрів від берега, коли наречений з нареченою вирішили спробувати сфотографуватися.



Річка Кавері / Фото South Asia Journal​

Дівчина, яка була взута в босоніжки на підборах, втратила рівновагу та впала у річку. Наречений намагався врятувати її, проте судно перевернулося і чоловік також потонув.

На борту, крім пари, були й інші пасажири. Один чоловік зміг добратися до берега самостійно, а іншого – врятували люди.

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На місце нещасного випадку одразу прибили рятувальники, які витягнули тіла загиблої пари з води.