У 2019 році 4,1 мільярди людей були користувачами інтернету. З них дитиною є кожна третя. Відповідне дослідження провів Міжнародний союз електрозв’язку.

Батькам варто приділяти увагу цифровій грамотності дітей та ризикам, які є для них в інтернеті. Про це розповіла аналітикиня громадської організації МІНЗМІН Вікторія Омельяненко виданню Українська правда.

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Понад 60% дітей віком від 8 до 12 років є вразливими до кіберризиків у мережі. Зазвичай малеча користується інтернетом, не знаючи їх прав та не розуміючи ризиків.

Загрози для дітей

Ризики, що спонукають до агресивної поведінки

За даними дослідження Global Kids Online, понад 20% дітей із різних країн світу, які брали участь в опитуванні, стверджували, що натрапляли на сайти чи онлайн-обговорення щодо завдання фізичної шкоди людям. А понад 15% дітей натрапляли на контент, який стосується суїциду.



Загрози для дітей в інтернеті / Фото ParentMap

Дослідження медіаграмотності та інформаційної безпеки підлітків, яке провела Національна академія педагогічних наук України, в травні – червні 2018 року продемонструвало:

7,1% (понад 77 тисяч) підлітків зазнавали переслідування в інтернеті.

6,1% (понад 66 тисяч) школярів спонукали до насильства.

5,8% учнів (понад 63 тисячі) через інтернет підштовхують до завдання собі шкоди.

Також дедалі більш поширеним явищем через поведінку дітей стає кібербулінг. За статистикою, він має вплив на 45% дітей у всьому світі.

Кібербулінгом можна вважати негативні коментарі під публікаціями чи фото, агресивні повідомлення, словесні образи, скарги на профіль у соцмережі, погрози, публікації особистих фото без згоди, створення несправжніх акаунтів з неправдивою інформацією. Усе це викликає неприємні відчуття, емоційно виснажують і навіть негативно впливають на здоров’я.

Ризик порнографічного контенту

Фонд спостерігання за інтернетом у 2019 році виявив понад 132 тисячі сторінок з відеоматеріалами, які містять сцени сексуального насильства над дітьми.

В Україні немає дослідження щодо цієї проблеми. Проте згідно з результатами опитування U-report, 40% опитаних молодих людей з України в віці від 15 до 30 років відправляли кому-небудь свої особисті фотографії інтимного характеру.

Матеріали таких листувань можуть бути оприлюднені, що може призвести до кібербулінгу та завдати значної шкоди самооцінці та психічному здоров’ю дитини.

Ризик ціннісний

Global Kids Online дізналися, що 30 – 75% дітей у різних країнах світу не можуть відрізнити правдиву інформацію від неправдивої.

Згідно із дослідженням USAID-Internews в Україні 92% людей не можуть відрізнити фейк від правди. Відсутність критичного мислення та наявність такої кількості інформації робить дітей вразливими до нав’язування поглядів та цінностей іншими людьми.

А також може призвести до зміни поведінки дитини, розсіювати увагу та не мати критичного мислити.



Ризики / Фото New Indian Express

Ризик пов'язаний із приватністю дітей

Діти, як і дорослі, залишають в інтернеті цифровий слід. Це ті дані, які залишаються, коли, наприклад, відбувається розрахунок карткою в інтернеті або ж коли ставиться "лайк" чи поширення допису в соціальних мережах. Через це дітям може вискакувати реклама, яка містить шкідливий чи нав’язливий контент.

Коли малеча розповідає про своє життя в соцмережах, то може повідомити конфіденційну інформацію про своє розташування, дані банківської картки. Це робить їх вразливими ще й у реальному житті.

Усі ці ризики та загрози впливають на ментальне здоров’я дітей, їхній майбутній потенціал, успішність у школі та безпеку в реальному житті.

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У сучасному світі неможливо заборонити дитині користуватися інтернетом та соціальними мережами. Що варто зробити:

► Підвищувати цифрову грамотність.

► Розповідати дітям про їхні цифрові права.

► Мотивувати їх бути компетентними користувачами інтернету та соцмереж.