Зараз людей дуже складно здивувати незвичними іменами. Декому із батьків подобаються нетипові. Втім, це інколи може бути випробуванням або ж навпаки – підкреслюватиме індивідуальність.

Про те, що означає для людини її ім'я, чому батьки все частіше обирають екстравагантні та екзотичні – розповів психолог Роман Мельниченко журналістам 24 каналу.

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Що для людини означає її ім'я

Якщо у людини хороший контакт з її іменем, воно їй приємне, то це багато може означати для неї. Все залежить від середовища, в якому вона росла. Ім'я людини асоціюється з нами в цілому, вважає психолог.

Яка мотивація у батьків дати дитині незвичне ім'я

Коли батьки дивляться на своїх дітей, вони хочуть, щоб вони були особливими та найгарнішими. Тому вони обирають їм незвичайні імені – щоб підкреслити їхню індивідуальність.

Але інколи батьки перетинають межу, коли інколи просто придумують ім'я,

– зазначив психолог.

Довідка. За загальною статистикою 2019 року популярними серед дівчат були такі імена: Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія. А сере чоловічих – Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман.

Крім цього, як зазначив психолог, над дітьми рідко знущаються через ім'я. Вони можуть бути інколи жорсткими через те, що хтось відрізняється від інших. Тоді прізвище й ім'я стає тим якорем, за який можна вхопитися і розвивати негатив.

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