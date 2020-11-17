Подекуди батькам буває складно знайти сучасні відео українською мовою для дітей. Проте за останні роки з'явилося досить багато відмінних розважально-навчальних роликів для малечі.

На просторах YouTube є місце для якісного українського контенту, тому для дітей та батьків 24 канал зробив цікаву підбірку.

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HeyKids – Дитячі пісні

Це канал з піснями та якісною 3D анімацією. Відео допоможуть розважити дітей та одночасно навчать їх нових слів.

"Дошкільнята, батьки та вчителі люблять наших милих персонажів, які проведуть дітей класичними дитячими віршиками й піснями. Нумо танцювати, плескати в долоні та співати разом!", – зазначили автори ютуб-каналу.

Янко Гортало – Цікавинки для дітей

"Це канал для діток. Чистеньких і замазур. Слухняних і неслухів. Мрійників і дзиґ. Тут те, що ми робимо. Для себе, для дітей, для всіх. Люби українське, друже!", – повідомили автори каналу.

З любов'ю до дітей – Дитячі пісні

На каналі для перегляду можна знайти дитячі пісеньки, цікаву абетку, руханку, розвиваючі відео та мультики. Усе це доступно українською мовою.

Казки українською

Усі мультфільми створені українською мовою за мотивами народних казок. На каналі можна знайти такі відомі твори, як: "Кіт у чоботях", "Каша із сокири", "Ріпка", "Колобок" та багато інших.

Ладоньки-Ладоньки

Канал українською мовою та з гарною картинкою навчатиме дітей нових слів, букв, кольорів та тварин.

Дитинство TV

Канал для малюків віком 2 – 8 років. Автори двічі на тиждень модернізують класичні народні українські дитячі пісні, перекладають світові хіти з інших мов та створюють власні колискові.

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Казкарик

Канал "Казкарик" пропонує дорослим та дітям україномовні мультфільми. А створює такі аматорські відео – Коваль Богдан.