Вже давно смартфони перетворилися на частину повсякденного життя людини. Саме тому у батьків виникає питання: в якому віці гаджет можна впроваджувати в буденність дитини.

Багато програм, які встановлюються на смартфони, мають вимоги до віку. Серед них Facebook та Instagram, що розраховані для людей, які досягнули 13 років. Про це повідомило видання The HuffPost.

Важливо Загрози для дітей в інтернеті: за чим мають слідкувати батьки

Вважається, що це найкращий вік, коли можна в життя залучати смартфони та різноманітні програми. Проте діти хочуть мати гаджети набагато раніше.

Джилл Мерфі є віцепрезидентом та головним редактором журналу Common Sense Media, який пише про розваги для сімейного дозвілля, вважає, що сім'ї матимуть різні відповіді на питання: коли давати дитині смартфон.

Це залежить від того, що відбувається у вашій родині. Ви можете бути одиноким батьком та працювати вдень, коли ваша дитина виходить зі школи. Ви можете приєднатися до смартфона й знати, що вона йде додому,

– зазначила Джилл Мерфі.

Роль технологій

Сада Малладі засновник та виконавчий директор компанії Vimana – системи, яка допомагає батькам слідкувати за поведінкою дітей в інтернеті. Він вважає, що є 3 функції, – освіта, розваги та спілкування.

На його думку, батьки, які намагаються з'ясувати, коли потрібно дати дитині гаджет, мають запитати себе: "Яку роль цей пристрій має грати у житті дитини?". Залежно від того, яку відповідь ви дасте, буде різнитися вік.

Правила поведінки

Виконавчий директор Міжнародного дитячого медіацентру та автор книги "Верхівка цифрових пристроїв: як зробити вашу дитину ще більш розумною, грамотною та емоційно інтелектуальною" Ніколь Дрейске закликає родини до укладання своєрідного договору, який міститиме правила поведінки зі смартфоном. Вона зазначила, що при цьому важливо розмовляти максимально привітно.



Діти та смартфон / Фото Noobie​

"Ми так емоційно стурбовані гаджетами та часом, який за ними проводять діти, що часто використовуємо такий тон, який не заохочує дітей довіряти нам", – додала Дрейске.

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Джилл Мерфі зазначила, що з метою запобігання виникнення непорозумінь також потрібно передбачити, як діти мають поводитися, якщо їх телефон поза мережею чи розрядився.