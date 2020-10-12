Не варто брехати партнерові про зраду, відсутність почуттів або щодо речей, які категорично не подобається. Проте бувають ситуації, коли краще або промовчати, або трішечки прикрасити.

"Я розчарування року!"

У всіх бувають факапи. І головне завдання в цьому випадку – підтримати хлопця в будь-якій ситуації. Навіть в тій, коли розумієш, що проблема масштабна, а як її вирішувати, не зрозуміло. Про це повідомили у виданні Cosmo.

Цікаво "Поцілунок смерті" для стосунків: 7 науково доведених фактів, які передбачають розлучення

Чоловік хоче відчувати, що не розчарував тебе. І нехай при цьому він розчарував хоч півсвіту. Тому, що б не трапилося, намагайся бути якомога делікатніше і в жодному разі не принижуй його.

"А тобі Макс нічого не говорив?"

Уміння зберігати секрети – дуже важлива риса для будь-якої людини. І в стосунках вона теж працює.

Не варто ділитися з хлопцем усіма таємними проблемами близьких, плітками на роботі або секретами, які тобі довіряють його друзі. Що ж тоді відповісти? Віджартуватися фразою: "А мав?".

"Ти ж не проти, що приїде мама?"

Якими б не були його родичі, від цього вони не зникнуть. Звичайно, любити їх і їздити до них на всі свята ти не зобов'язана. Але і відкрито говорити, що терпіти не можеш маму або тітоньку хлопця – теж не варіант.

Це може як відлякати хлопця, так і показати, що тобі абсолютно байдуже на почуття коханої людини. Таму раз в пару місяців ти не проти, що приїде його мама.

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"Давай дивитися серіал разом"

Питання навіть не в самому серіалі, а в тому, що у вас нарешті знайдуться причини і час побути разом. Тому на спільний перегляд серіалу однозначно потрібно погоджуватися. Краще просто проспати всі серії під боком коханої людини, ніж його образити.