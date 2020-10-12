Велика маленька брехня: в якій ситуації краще сказати партнеру неправду
Не варто брехати партнерові про зраду, відсутність почуттів або щодо речей, які категорично не подобається. Проте бувають ситуації, коли краще або промовчати, або трішечки прикрасити.
"Я розчарування року!"
У всіх бувають факапи. І головне завдання в цьому випадку – підтримати хлопця в будь-якій ситуації. Навіть в тій, коли розумієш, що проблема масштабна, а як її вирішувати, не зрозуміло. Про це повідомили у виданні Cosmo.
Цікаво "Поцілунок смерті" для стосунків: 7 науково доведених фактів, які передбачають розлучення
Чоловік хоче відчувати, що не розчарував тебе. І нехай при цьому він розчарував хоч півсвіту. Тому, що б не трапилося, намагайся бути якомога делікатніше і в жодному разі не принижуй його.
"А тобі Макс нічого не говорив?"
Уміння зберігати секрети – дуже важлива риса для будь-якої людини. І в стосунках вона теж працює.
Не варто ділитися з хлопцем усіма таємними проблемами близьких, плітками на роботі або секретами, які тобі довіряють його друзі. Що ж тоді відповісти? Віджартуватися фразою: "А мав?".
"Ти ж не проти, що приїде мама?"
Якими б не були його родичі, від цього вони не зникнуть. Звичайно, любити їх і їздити до них на всі свята ти не зобов'язана. Але і відкрито говорити, що терпіти не можеш маму або тітоньку хлопця – теж не варіант.
Це може як відлякати хлопця, так і показати, що тобі абсолютно байдуже на почуття коханої людини. Таму раз в пару місяців ти не проти, що приїде його мама.
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"Давай дивитися серіал разом"
Питання навіть не в самому серіалі, а в тому, що у вас нарешті знайдуться причини і час побути разом. Тому на спільний перегляд серіалу однозначно потрібно погоджуватися. Краще просто проспати всі серії під боком коханої людини, ніж його образити.