Підготовка до першого побачення викликає багато хвилювань. Щоб зустріч пройшла добре і без конфузів, варто пам'ятати перелік тем, які краще не обговорювати.

Релігія і політика

З точки зору етикету ці 2 теми взагалі небажано обговорювати з недостатньо близькими людьми. Про це повідомило видання Elle.

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Тим більше на першому побаченні, якщо тільки ви не познайомилися на факультеті політології, в передвиборчому штабі чи в дискусійному клубі.

Гроші

Нав'язливе розпитування про стан банківського рахунку та розмір зарплати мало кому приносить задоволення. А на першому побаченні вони точно недоречні.

Красномовно ділитися інформацією про власні джерела доходу або скаржитися на те, як стрибки курсів валют похитнули фінансове становище, теж не варто. Обговорення грошових питань навряд чи додасть побаченню романтики.



Перше побачення / Фото Mantelligence​

Стосунки з колишніми

Щоб перше побачення не перетворилося в вечір спогадів і жалю про минуле, уникайте розмов про колишніх коханих. Цю тему, якщо захочете, зможете обговорити, коли прийде час.

Поки краще зосередитися на вашому теперішньому моменті, а не відволікатися на привидів минулого. Якщо ж ваш візаві буде з наполегливим цікавістю розпитувати про невдалі романи, краще м'яко дати зрозуміти, що час відвертих бесід поки не прийшло.

Здоров'я

Розмовам про перенесені хвороби та стан здоров'я – місце в кабінеті лікаря, але аж ніяк не на першому побаченні.

Сімейні проблеми

Навіть якщо на першому побаченні зрозуміли, що це "ваша людина", якій хочеться розповісти про все на світі, не поспішайте бути відвертими. Не варто одразу ділитися наболілими переживаннями, пов'язаними з життям вашої родини, вихованням дітей і конфліктами з родичами.

Якщо відносинам і правда судилося відбутися, чоловік згодом неодмінно стане головним другом, порадником і вірним плечем, але нав'язувати йому цю роль при першій зустрічі безумовно не варто.



Не розповідайте про сімейні проблеми / Фото The Daily Meal​

Глобальні плани на майбутнє

Питання в дусі "Ким ти бачиш себе через 5 років?" або "Які у тебе цілі в житті?" відмінно впишуться в розмову, якщо ви є представником відділу кадрів, а ваш співрозмовник – кандидатом в співробітники.

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Навіть якщо перед вами чоловік вашої мрії, не вимагайте від нього негайної декларації про наміри. Як би вам не хотілося з'ясувати ступінь серйозності намірів нового знайомого, дайте час та не квапте події.