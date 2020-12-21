Аби виростити хлопчика щасливим чоловіком, мами мають говорити синам 10 фраз, які матимуть вплив на них в майбутньому.

Ти – сильний

Сила – це не про приховування емоцій та не про поведінку "крутого" хлопця. Така фраза у майбутньому допоможе вистояти проти важких життєвих ситуацій та стати душевно стійкою дорослою людиною. Про це розповіли у виданні iMOM.

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Ти – сміливий

Якщо хлопець робить щось, що вимагає сміливості, необхідно це підкреслювати. Коли наступного разу йому треба буде проявити мужність, він пригадає мамині слова.

Ти – розумний

Зазначайте, що вам подобається, як син розв'язує складні життєві проблеми і яке розумне рішення він зміг знайти.



Казати, що розумний / Фото FirstCry Parenting​

Ти – добрий

Доброта – це прекрасне поєднання доброзичливості та великодушності. Завжди натякайте на те, що він теж ладний змінити світ – через добрі вчинки.

Ти – гарний

Бути гарною важливо не тільки дівчинці. Хлопцям цю фразу також вкрай важливо чути.

Ти – дивовижний

Світ буде говорити йому, що він звичайний. Проте прийде час, коли він задумається про те, що він такий як усі, а хотів би бути особливим. Зауважуйте всі його успіхи та вміння, просіть, щоб і вас навчив.

Ти будеш чудовим чоловіком

Починайте змалечку мимохідь підкреслювати й виховувати в ньому риси характеру чоловіка.



Завжди поруч / Фото Dr. Roseann

Ти будеш чудовим батьком

Через батьківські цінності гартується дитина. Від вас залежить, яким батьком він буде у своїй сім'ї в майбутньому.

Я завжди поруч

Мамі завжди важко, коли дитина дорослішає, адже маля вже не хоче зайвий раз цілуватися чи обійматися. Проте через це не варто забувати дитині нагадувати про любов.

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Я завжди любитиму тебе

Мами знають, що хлопчикам подобається перевіряти межі та деколи це приводить до проблем. Нагадуйте про те, що треба думати про наслідки.