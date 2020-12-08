Люди часто відмовляються від комфортного одягу, аби відповідати модним тенденціям. Навіть морози не будуть перешкодою. Проте батьки мають добре подумати, чи варто задля цього ризикувати здоров'ям дітей.

Видання "Мой ребенок" склав список речей, які в жодному випадку не варто купувати та одягати дитину.

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Хутрові навушники

Хутряні навушники виглядають доволі гарно на дитині, проте абсолютно не гріють та не захищають малечу від морозів.

Такий аксесуар може не тільки відморозити вуха, а й переохолодити голову, захворіти. Регулярне використання хутряних навушників в мороз може привести до менінгіту.



Хутрові навушники / Фото Adobe Stock

Яка альтернатива? Є дуже багато цікавих шапок, які припадуть до душі дитині й вона не захоче знімати.

Рукавички без пальчиків

Коли ще немає сильних морозів, рукавички без пальчиків можуть бути дуже зручними. Проте, коли випадає сніг та падає температура, в дитини з'являється бажання ліпити сніговика, кидатися сніжками. В таких рукавичках вона може отримати обмороження рук.



Рукавички без пальчиків / Фото Pinterest

На зиму обов'язково вибирайте теплі в'язані рукавички, а для прогулянок та ігор в снігу підійдуть спеціальні рукавички з мембраною, щоб не промокали та дозволяли шкірі дихати.

Взуття на танкетці

Взуття на прямій платформі та танкетці знайшли свій прояв й у дитячому гардеробі. Таку модель можна придбати, наприклад, у вигляді весняних кросівок. Проте зимове взуття – категорично ні. У холодну пору року дитина має відчувати себе безпечно та не слизько.



Зимове взуття / Фото Viva Veltoro

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Рвані джинси

Джинси з котону зовсім не підходять в зимовий час. При низькій температурі на вулиці вони стають дубовими та ще більше холодять ноги. Якщо в них є ще й дірки, через які видно яскраві колготи, то це взагалі заборонено.



Рвані джинси / Фото Desertcart

Для того, щоб дитина не замерзла та не захворіла, варто одягати її в утеплений зимовий комбінезон та мембранні штани. У такому одязі можна валятися в снігу, повзати, і навіть спускатися на попі з зимової гірки.