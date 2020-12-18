Традиції, які повторюються у сім'ї з року в рік або ж передаються з покоління в покоління, допомагають об'єднання рідних. А також дарують відчуття магії, затишку та неповторного свята.

Очікування дива

Ще до самих свят можна влаштовувати вдома відповідну атмосферу. Наприклад, у день Святого Миколая не забудьте покласти діткам подарунки біля ліжка або загалом у кімнаті. Про ці поради розповіло видання 4mamas.

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За 12 днів до Нового року щовечора, наприклад, варто готувати нову страву усією родиною. Це допоможе побути вам усім разом. У процесі приготування можна розповідати малюкам багато сімейних історії, спогадів та й загалом поспілкуватися.



Разом готувати / Фото Arva Appliances

Домашня газета

Якщо в сім’ї є діти-школярі, то можете спробувати зробити домашню газету. Вона повинна бути яскравою та смішною. Намалюйте новорічну ялинку, а замість кульок приклейте фотографії своїх рідних, напишіть побажання, вірші, спогади.

Також можна влаштувати змагання – батьки роблять свою газету про дітей, а діти – про батьків. Цікаво буде спостерігати, як з кожним роком дедалі серйознішими стають побажання дітей і як вони змінюються на фотографіях.

Іграшка своїми руками

Для іграшок можна використати будь-які матеріали: лялечок, сердечка, обгортковий папір, вату, обрізки тканини. Також гарною традицією буде передавати з покоління в покоління ялинкові прикраси. Також можна виготовити саморобні вітальні листівки для всіх членів сім’ї.



Іграшки своїми руками / Фото Pinterest

Сімейний альбом

Наприкінці грудня попросіть усіх домашніх написати про те, як минув рік, що збулося із загаданого, що сталося хорошого. Зберіть усі твори в один альбом, вклейте кращі фото. Можна змонтувати фільм з домашнього відео за минулий рік, записати на диск і відправити в той же альбом, у спеціальну кишеньку.

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Пошуки подарунків

Зазвичай подарунки кладуть під ялинку. А можна влаштувати маленький квест, наприклад, розвісити на гілках записки із вказівкою місць, де шукати презенти. Записок може бути кілька. Тож у пошуках подарунка рідним доведеться і під ліжко зазирнути, і на балкон вийти.