В більшості випадків діти повстають проти менторства і наказового тону, тому що дуже чутливі до емоційних висловлювань. Варто налагоджувати контакт з малечею ще з раннього віку, бо в підлітковий період небажання підкорюватися буде ще більшим.

Батькам важливо контролювати, що і як вони говорять дитині. Про це розповіли у виданні "Мой ребенок".

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"Негайно прибери свої іграшки, одяг, книжки"

Такий наказ може спрацювати, якщо дитина сильно залякана. Поставте себе на її місце. По-перше, незрозуміло, навіщо прибирати, адже так всі іграшки видно й можна ними пограти.

По-друге, кому сподобається підкорятися наказам, хіба, якщо страх покарання, сильніший за бажання незалежності.



Страх покарання / Фото Psychology Today​

Мамі варто на доступній для дитини мові пояснити – навіщо їх прибирати, замінити наказ спонуканням до спільної дії.

Як краще: "Дивись у мене виходить потрапити кубиком в коробку. А ти так зможеш? "

"Пішли швидше, скільки можна тебе чекати"

Якщо дитина повільно збирається, цьому обов'язково є пояснення. Наприклад, вона не хоче нікуди йти, не виключено, що їй не вистачає маминої уваги й це один зі способів її отримати.

Причини можуть бути різними, в ідеалі – потрібно постаратися їх знайти. Якщо результат все ж потрібен, краще не командувати, а під'єднати гру і змагання підкріпити мотивацією.

Як краще: "Давай на швидкість, я засікаю час!", "А там на вулиці я бачила таке". Тільки не обманювати, тому що наступного разу не спрацює.

"Коли ти вже вгамуєшся і ляжеш спати"

Фраза, яка взагалі не має сенсу, оскільки це навіть не спонукання до дії, а просто риторичне висловлювання.

Неприємність полягає в тому, що мама в процесі "заводиться", починає злитися, а дитина не в змозі зрозуміти – за що?



Коли ти вже вгамуєшся / Фото New York Post

Перш за все, потрібно, щоб дитина зрозуміла чого від неї хочуть, а форма, в якій можна їй це пояснити не повинна бути менторської.

Як краще: "А я знаю новий спосіб ховатися ковдрою", "Твій ведмедик вже чекає на тебе в ліжку і дуже хоче, щоб ти його обійняла", "Давай почитаємо, що там відбувається далі в нашій книжці".

Кілька загальних правил:

► Звертаючись до дитини, добийтеся спочатку її уваги, нехай вона подивиться на вас і почує.

► Ніколи не обманюйте дитини, якщо пообіцяли – зробіть, якщо не можете зробити – не обіцяйте.

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► Як ви розмовляєте з дитиною зараз, так вона буде звертатися до вас у майбутньому. Задумайтеся про те, чого її вчите.