Які фрази не варто говорити дітям: чим можна замінити
В більшості випадків діти повстають проти менторства і наказового тону, тому що дуже чутливі до емоційних висловлювань. Варто налагоджувати контакт з малечею ще з раннього віку, бо в підлітковий період небажання підкорюватися буде ще більшим.
Батькам важливо контролювати, що і як вони говорять дитині. Про це розповіли у виданні "Мой ребенок".
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"Негайно прибери свої іграшки, одяг, книжки"
Такий наказ може спрацювати, якщо дитина сильно залякана. Поставте себе на її місце. По-перше, незрозуміло, навіщо прибирати, адже так всі іграшки видно й можна ними пограти.
По-друге, кому сподобається підкорятися наказам, хіба, якщо страх покарання, сильніший за бажання незалежності.
Страх покарання / Фото Psychology Today
Мамі варто на доступній для дитини мові пояснити – навіщо їх прибирати, замінити наказ спонуканням до спільної дії.
Як краще: "Дивись у мене виходить потрапити кубиком в коробку. А ти так зможеш? "
"Пішли швидше, скільки можна тебе чекати"
Якщо дитина повільно збирається, цьому обов'язково є пояснення. Наприклад, вона не хоче нікуди йти, не виключено, що їй не вистачає маминої уваги й це один зі способів її отримати.
Причини можуть бути різними, в ідеалі – потрібно постаратися їх знайти. Якщо результат все ж потрібен, краще не командувати, а під'єднати гру і змагання підкріпити мотивацією.
Як краще: "Давай на швидкість, я засікаю час!", "А там на вулиці я бачила таке". Тільки не обманювати, тому що наступного разу не спрацює.
"Коли ти вже вгамуєшся і ляжеш спати"
Фраза, яка взагалі не має сенсу, оскільки це навіть не спонукання до дії, а просто риторичне висловлювання.
Неприємність полягає в тому, що мама в процесі "заводиться", починає злитися, а дитина не в змозі зрозуміти – за що?
Коли ти вже вгамуєшся / Фото New York Post
Перш за все, потрібно, щоб дитина зрозуміла чого від неї хочуть, а форма, в якій можна їй це пояснити не повинна бути менторської.
Як краще: "А я знаю новий спосіб ховатися ковдрою", "Твій ведмедик вже чекає на тебе в ліжку і дуже хоче, щоб ти його обійняла", "Давай почитаємо, що там відбувається далі в нашій книжці".
Кілька загальних правил:
► Звертаючись до дитини, добийтеся спочатку її уваги, нехай вона подивиться на вас і почує.
► Ніколи не обманюйте дитини, якщо пообіцяли – зробіть, якщо не можете зробити – не обіцяйте.
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► Як ви розмовляєте з дитиною зараз, так вона буде звертатися до вас у майбутньому. Задумайтеся про те, чого її вчите.
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