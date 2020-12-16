Щоб стосунки були довгими та щасливими, партнерам важливо навчитися говорити одне з одним. Проте й перестати вживати ті фрази, які легко можуть спровокувати сварку.

"Ти правий, тільки відчепися"

Це вважається прихованою формою агресії. Начебто партнер нікого не хотів образити, проте зробив неприємно коханій людині. Про це розповіло видання Cosmo.

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"Можна я побуду одна і подумаю"

Начебто ви закінчили сварку, все обговорили, і раптово лунає фраза: "Все добре, але залиш мене зараз наодинці". Чоловік не розуміє, чому його кохана про це просить: поображатися наодинці, висловити накопичене чи влаштувати драму? Все це виглядає по-дитячому.

"Добре, але я тобі це ще пригадаю"

Коли люди закінчують сварку або важку розмова, вони намагаються, наскільки це можливо, забути про ситуацію і не пригадувати її партнеру. Але точно не погрожують коханій людині й не маніпулюють.



Маніпуляції / Фото Debra Macleod​

"Тепер 2:2"

У чому сенс такої поведінки: вивести партнера з рівноваги чи роздратувати його й спровокувати на нову сварку. Якщо нагадати, що ніхто не святий, то краще промовчати.

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"Це твоя провина"

Підсумувати, хто був винен у сварці категорично не можна. Звісно, якщо ці стосунки є бажання берегти. Інакше не ображайся, що рано чи пізно партнер втомиться від "прихованих" натяків, збере свої речі та грюкне дверима.