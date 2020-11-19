Між партнерами може траплятися різне – сварка, непорозуміння, скандал чи звичайна побутова розмова. Головне під час цього не сказати коханому декілька найнебезпечніших для відносин фраз.

"Хочеш стати колишнім?"

Це не погроза. Це стимул для чоловіка подумати, навіщо йому відносини, де шантажують можливим розставанням. Про це розповіло видання Cosmo.

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Може, він раз або два проігнорує таку фразу. Проте одного разу збере речі й піде зі словами: "Ти так довго про це питала, що я все-таки захотів".

"У мого діда гардероб кращий, ніж у тебе"

Звичайно, не всі чоловіки народжуються з тягою до прекрасного і з умінням вибирати стильні речі. Проте це можна легко виправити. Головне – робити все з позиції доброї допомоги партнеру, а не з доріканнями.



Чоловічий гардероб / Фото The Essential Man​

"Міг би й більше заробляти"

Для чоловіка немає нічого болючішого, ніж розуміти, що він не виправдовує очікувань коханої дівчини. Більшість партнерів заробляють приблизно однаково, проте більшість чоловіків все ж прагнуть отримувати трохи більше своїх коханих.

Коли це не вдається, а дівчина ще й акцентуєш на цьому, чоловікові одночасно хочеться" провалитися під лід" і знайти ту, яка похвалить й оцінить його старання.

"На футбол час є, а на вечір зі мною – ні?"

Прости й змирися. Йому потрібно ходити з друзями на футбол, купатися в пиві й час від часу повертатися додому під ранок. Якщо твій хлопець затятий уболівальник і жити не може без футболу, не дорікай його цим захопленням.

"Будь чоловіком!"

Якщо є бажання завершити одразу стосунки, то достатньо один раз сказати цю фразу під час сварки. Вона, як червона ганчірка для бика. Після таких слів партнер розуміє, що його зовсім не цінують і не поважають. Отже, немає сенсу продовжувати такі відносини.



"Будь чоловіком" / Фото Getty Images​

"Без тебе розберуся"

Теоретично дівчина все можеш без чоловіка. Проте навіщо-то ви будуєте відносини, готуєте вечерю, їздите до батьків на Різдво і купуєте нові штори у вітальню.

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Не потрібно через самовпевненість принижувати чоловіка. Будь-яка відповідь можна зробити більш м'якою та менш образливою.