Люди потроху вчаться розмовляти одне з одним про почуття та емоції. А ось питання фінансів відкладють на потім чи просто уникають. Проте краще цю тему одразу відверто обговорювати.

► Хто та де працює, скільки отримує в місяць

Багато пар живуть роками одне з одним, проте до кінця так і не розуміють, де працює, яку зарплату отримує кохана людина. Можна вважати це певною недовірою до партнера, неповагою та дивною поведінкою. Про це повідомило видання Cosmo.

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► Яким чином повинен наповнюватися спільний бюджет

Буває, що кожен з партнерів кладе в бюджет 50% своїх доходів, інші – віддають все і потім беруть стільки, скільки їм потрібно. Щоб в майбутньому не виникало розбіжностей на цю тему, варто обговорити це питання одразу.



Обговорення фінансів / Фото The Gottman Institute​

► Які покупки кожен з партнерів вважає найнеобхіднішими

Продукти, одяг, техніка – яка та чому? Пари в будь-якому випадку повинні обговорити ці питання. В іншому випадку через декілька місяців хтось обов'язково збунтує.

► Чи потрібно звітувати одне перед одним за покупки

Найчастіше – це просто форма довіри коханій людині. Партнер не боїться розповідати про те, що під час обіду випадково придбав щось нове.

► Чи є у когось з партнерів борги

Бажає цього людина чи ні, але частково борг партнер – це спільна проблема. Найгірше в такому випадку, що ті, кому заборгували, можуть вимагати гроші з тебе, як родича.

► Як будуть збиратися гроші на великі покупки або відпустку

Варто проговорити, як партнер ставиться до кредитів або позик, чи може відмовитися від комфорту для придбання необхідної речі та чи готовий пожертвувати походами в ресторан заради нового телевізора?



Гроші на відпустку / Фото Her World​

Тоді точно буде розуміння, що потрібно робити, аби купити дорогу річ або просто відпочити в омріяній країні.

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► Чи плануєте ви купувати житло або машину

Зазвичай пари не обговорюють настільки далекі плани перед тим, як збираються з'їхатися. Проте тільки таким чином можна зрозуміти, як партнер бачить своє майбутнє, що хоче від життя, чи готовий розвиватися, більше працювати та навіть міняти сферу діяльності.