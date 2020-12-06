Не все, що відбувається у стосунках, варто розповідати батькам чи друзям. Сварка досить швидко розв'яжеться, а близькі будуть пам'ятати вчинок хлопця ще довго.

► Погані подарунки

Не потрібно розповідати про подарунки хлопця, які не дуже сподобалися, усім близьким. Про це повідомило видання Cosmo.

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Такими діями можна образити партнера. Крім цього подруги або батьки відразу поставлять коханому "мінус" через те, що він не вибрав щось хороше.

Краще натякни партнеру, що тобі не подобаються та під час прогулянки розповісти чи показати, що більше до душі.

► Фінансові труднощі

Скаржитися на брак грошей або, гірше того, маленьку зарплату свого чоловіка – дуже низько. Так можна зачепити його самолюбство і гарантовано дати близьким привід постійно дошкуляти хлопця питаннями на тему, коли він вже буде заробляти більше.



Батьки та хлопець / Фото Business Insider​

Фінансові питання краще вирішувати без залучення сторонніх, навіть якщо можуть дати трохи грошей і допомогти з якимись покупками. Ви ж дорослі люди, самі розберетеся!

► Неприязнь хлопця до батьків або друзів

У цій ситуації краще все-таки закривати очі на проблеми в комунікації. Особливо, не варто розповідати мамі або подрузі, що хлопець не хочеться з ними спілкуватися.

Вони в будь-якому випадку будуть вороже проти нього налаштовані, а значить, тобі доведеться постійно терпіти питання: "Ви там ще не розлучаєтеся?".

► Слабкості або екстравагантні захоплення хлопця

Припустимо, він колекціонує вінтажні ґудзики або значки. Заняття, звичайно, дуже захоплююче. Але навряд чи його гідно оцінять друзі. Зате у них з'явиться чудова нагода жартувати над чоловіком на цю тему.

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А ось батькам краще не розповідати, що твій сильний і відважний вікінг любить лягти тобі на коліна і дивитися мелодрами. Навряд чи це покращить їхні стосунки.