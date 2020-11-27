Все ще люди намагаються зрозуміти, яка різницю між токсичними та здоровими стосунками. Психолог Катерина Гольцберг визначила секрети відносин. Вони допоможуть зберегти стосунки з партнером здоровими та щасливими.

Робіть назустріч кроки

Потрібно вміти оцінити свій вклад в стосунки. Наприклад, самостійно плануєш ваші вихідні й відпустки. А що в цей час робить партнер. Повідомили у виданні Cosmo.

Цікаво Корисні звички, які зміцнюють стосунки: що парам потрібно регулярно робити

Кожен у парі має зробити свої 5 кроків назустріч одне одному, а разом вже вийде 10. Часто трапляється, що всі 10 робить одна людина, поки інша стоїть на місці.

Саме тому варто подумати, чи кожен рівноцінно вкладається у стосунки і що можна зробити, щоб змінити цю ситуацію.

Довіряйте та вчіть одне одного довірі

Якщо просиш показати телефон, щоб знати з ким переписується партнер. Або ще гірше — потай самостійно читаєш всі смс і моніториш фейсбук і телеграм. Це ознака того, що довіри немає.



Довіряйте / Фото Pinterest

Навіть коли приводів для цього нема ніяких, все одно рука тягнеться до ґаджетів партнера, щоб перевірити: а раптом?

В такому разі не варто дивуватися, що в нього також буде мало довіри і з’явиться потреба постійно знати хто тобі дзвонить і пише. Якщо не хочеться почуватися під постійним контролем, варто й самому перестати це робити.

Домовляйтеся "на березі"

Ще до того, як жити довго й щасливо разом, перевірте наскільки близькі ваші з партнером цінності. Чи сходяться ваші поняття про те, як мають розвиватися стосунки. Щиро поділися з ним тим, що для тебе прийнятно, а що ні.



Домовляйтеся / Фото HuffPost​

Ми можемо з чимось не погоджуватися, проте закриваємо на це очі, бо партнер нам дуже подобається. Тоді свято віримо, що колись це вдасться виправити. Проте "колись" буде вже пізно.

Тому треба домовлятися про правила взаємодії вже. Казати відкрито про те, що не любиш готувати сніданки й терпіти не можеш розкиданих шкарпеток. Якщо щось в діях вже напружує, то далі буде тільки гірше.

Уникайте залежності

Твій партнер каже тобі, що відтепер ти можеш не працювати, бо він з радістю буде тебе забезпечувати. Як тобі пропозиція? Спокуслива? На перший погляд. Але через кілька місяців або років такої залежності може слідувати: "буде так, як я сказав", "ти не могла приготувати щось краще?", "роби так, як хочу я".

Такий партнер стає дуже прискіпливим. Він починає виставляти умови й почуватися абсолютно правим вимагати від тебе їх виконання. Він же утримує!

До теми Причини ревнощів і як їх позбутися: поради від психолога

Щоб до цього ніколи не дійшло, варто подбати про свою економічну незалежність. Це по суті основа нашої незалежності загалом. На перший погляд, безтурботне життя, може стати прямою дорогою до психологічного чи фізичного насильства з боку партнера.