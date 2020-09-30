В Україні дуже багато дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Часам їх усиновлюють та забирають у справжні родини, проте не кожна людина може наважитися на такий крок. Окрім того, ця процедура не з легких, адже окрім необхідних довідок та заяв, сім'я, яка хоче всиновити дитину, повинна пройти спеціальну підготовку.

У День всиновлення 24 канал пропонує більше дізнатися про те, як це зробити та ознайомитися з процедурою оформлення опікунства.

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Хто може всиновити дитину

Згідно з законом, усиновлювачем дитини може бути:

дієздатна особа від 21 року,

особа, старша за дитину, яку вона хоче усиновити, на понад 15 років,

подружні пари та неодружені люди (згідно з пунктом вище).

Хто має переваги у праві на усиновлення? Переважне право над іншими усиновити дитину має людина, яка вже має власну дитину; родич дитини, яку хочуть всиновити; особа, яка всиновлює одразу кількох дітей, які є братами/сестрами. Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.



Щоб всиновити дитину батьки мають пройти спеціальну процедуру

Процедура всиновлення дитини

Ця процедура складається з кількох етапів, які необхідно пройти, перш ніж усиновити дитину. Для початку вам необхідно стати на облік кандидатів в усиновлення. Для цього необхідно звернутися в службу у справах дітей з письмовою заявою за місцем реєстрації.

До письмової заяви необхідно додати такі документи:

копію паспорта або іншого документа, що підтвержує особу;

довідка про заробітну плату за період останніх шести місяців, або копія декларації про доходи за попередній календарний рік;

копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники прибувають в шлюбі);

медичний висновок про стан здоров’я заявника;

нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення (в разі, якщо усиновлювачем буде тільки один з подружжя);

довідка про відсутність судимості;

копія документа, що підтверджує наявність права власності житловим приміщенням.

Служба повинна перевірити ці документи протягом 10 робочих днів, провести співбесіду з усиновителями та перевірити умови їх проживання.

За результатами розгляду поданих документів ця служба підготує висновок. Якщо висновок позитивний, то заявників поставлять на облік кандидатів в усиновлення. Після цього ви можете приступати до процедури усиновлення.

Пам’ятайте, що цей позитивний висновок діє лише один рік. Якщо за цей період ви не усиновили дитину, то ви можете звернутися в службу для продовження терміну дії висновку ще на один рік.



Усиновлювачі можуть вибрати будь-яку дитину з дитбудинку

Після цього, усиновлювачі можуть навідатися до закладу та особисто познайомитися з дитиною, яку вони хочуть забрати. Також в цей час варто ознайомитися з документами, що містяться в особовій справі дитини, її медичною картою, історією життя, поведінкою, навичками і рисами характеру.

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Потім усиновлювачі мають подати заяву на всиновлення дитини до служби у справах дітей. Після розгляду служба виносить вирок про висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду. Фактичне усиновлення дітей в Україні проводиться на підставі рішення суду.

Вже після всіх формальностей усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину з місця її проживання після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення у присутності представника служби у справах дітей.

Чи можуть іноземці всиновити дитину в Україні

Якщо іноземець виявив бажання усиновити дитину з України, то для цього йому потрібен дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Таке усиновлення здійснюється на загальних підставах та за умови, що не виявилося громадянина України, який бажав би усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю цю ж дитину. До того ж, усиновлення можливе лише після досягнення дитиною п’яти років.

За даними Мінсоцполітики, за останні 10 років в Україні всиновили 23 814 дітей. І понад 6 тисяч з них опинились в родинах іноземців. За час карантину процес всиновлення сповільнився, однак все ж є сотні родин, які подають необхідні документи на розгляд та очікують на змогу забрати малюка з сиротинця.

Скільки коштує всиновлення дитини

В Україні процедура усиновлення дитини є безкоштовною. Зауважимо, що єдиним обов’язковим офіційним платежем є судовий збір за подачу заяви, який стягується відповідно до Закону України "Про судовий збір".

В яких випадках усиновлення можуть скасувати

Скасування усиновлення може відбутись тільки в судовому порядку, оскільки законодавчо людина не може відмовитись від опікунства. Це може відбутись за однієї з причин:

усиновлення суперечить інтересам дитини. Мова йде про випадки, коли прийомна сім'я не виконує своїх обов'язків і соціальні працівники це зафіксували

дитина страждає на психічну чи іншу важку хворобу, про яку прийомна родина не знала

між прийомною родиною і дитиною не налагоджується спілкування, що шкодить емоційному стану неповнолітньої дитини.

Водночас у законодавстві наголошено, що скасування усиновлення не може відбутись після того, як дитина досягнула повноліття.