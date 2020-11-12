Через малювання на папері діти виплескують свої емоції, вчаться розуміти навколишній світ і самих себе. Саме тому завдяки такій творчості можна "прочитати" характер малюка чи дізнатися його настрій.

У якій послідовності малює членів родини

Коли дитина першою малює себе, це не свідчить про її егоцентричність. На аркуші паперу вона створює свій унікальний світ. Про це повідомило видання 4mamas.

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Батькам варто задуматися, якщо на малюнку намальована тільки дитина. Це, наприклад, може означати, що вона переживає почуття самотності й не сприймає себе "частиною родини".

Після себе дитина найчастіше малює того члена родини, який для неї є найбільш важливим. Наприкінці, звичайно, з’являються кішки або собаки. Якщо раптом тварина з’являється на другому місці, то дитина таким чином повідомляє, що їй самотньо.

Які кольори обирає

Найулюбленішу та близьку істоту дитина буде намагатися розфарбувати таким ж кольорами, як і себе.

Червоні, жовтогарячі, малинові кольори — це вибір активних, непосидючих дітей.

Синім, зеленим, блакитним кольорам віддають перевагу тихі, спокійні діти.

Якщо на малюнку присутній контраст чорного та білого, це може свідчити про внутрішній конфлікт, з яким маля не може впоратися.

Що означає "забування" когось із родичів на малюнку

Швидше за все, цей "хтось" дитині неприємний. Може бути, що це маленька помста за недавню образу або покарання. Або із цією людиною в дитини відсутній емоційний контакт.



Родичі на малюнку / Фото Austin Monitor

Вся родина тримається за руки, усі посміхаються — це малюнок, який свідчить про те, що дитині добре зі своїми домашніми.

Якщо мама, тато, маля намальовані окремо, ще й невеселими, то варто подумати, чому маля саме такою бачить родину. Часто можна спостерігати, як дитина малює окремо братиків або сестричок. Так іноді вона повідомляє про те, що ревнує батьків і прагне їхньої уваги.

Дитина намалювала себе занадто малою

Можливо, вона вважає себе надто залежною від батьків або недооцінює свої можливості. Намагайтеся частіше хвалити її та підкреслювати будь-які позитивні моменти.

Той персонаж або предмет, який викликає в дитини найбільшу тривогу, зображується більшим натиском олівця, заштриховується або обводиться.

Частини обличчя й тіла — найголовніші деталі малюнка. Відсутність якої-небудь деталі насторожує. Якщо хтось часто сварить дитину, то малюк запросто може забути намалювати йому рот, щоб "не кричав".



Дитячі малюнки / Фото Pictoeduca​

Намагайтеся відчути настрій усього малюнка: які емоції він передає, що в цій картинці насторожило. Після того, як визначите емоційний стан свого маляти, спробуйте порівняти це з родиною. Хваліть дитину, якщо помітили низьку самооцінку. Налагоджуйте стосунки маляти з тим членом родини, що намальований на занадто великій відстані від художника.

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Як та коли оцінювати малюнок

► Виберіть момент, коли в дитини буде гарний настрій і запропонуйте їй помалювати.

► Запропонуйте маляті намалювати вашу родину або родину яких-небудь звірят.

► Не будьте поруч із дитиною, коли вона буде малювати.

► Не обговорюйте при маляті результати малювання, — йому це зовсім ні до чого.

► За допомогою своєї інтуїції намагайтеся побачити в малюнку все те, що дитина хотіла сказати.