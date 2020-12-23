Визначення сімейних цілей дасть змогу інакше поглянути на життя. Завдяки чіткій позиції батьки зможуть знайти час у своєму щільному робочому графіку і присвятити його сім'ї. Рух до цілей допоможе усім членам родини рости та розвиватися.

• Завжди розмовляти з дітьми

Коли батьки розмовляють з дитиною та висловлюють при цьому свої почуття, то можуть краще зрозуміти одне одного. Про це повідомили у виданні Child develop.

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Потрібно розвивати в малечі потребу розмовляти з мамою чи татом, а також висловлювати свої думки. Дитині це може допомогти краще пізнати навколишній світ і завдяки цьому в майбутньому легше здолати складні життєві етапи.

• Підтримувати дисципліну

Між суворим вихованням і дисципліною – є велика різниця. Завжди пояснюйте дитині різницю між гарними й поганими вчинками. Знайдіть мудрий спосіб пояснити це дитині, щоб вона не думала, що ви забороняєте їй щось приємне. Дисципліна має важливу роль у житті дитини.



Підтримувати дисципліну / Фото Kids - LoveToKnow​

• Дбати про здоров'я

Батькам важливо навчити дитину, що здоров'я має бути життєвим пріоритетом. Також приділяйте увагу фізичній активності дитини. Складіть для неї графік виконання фізичних вправ. Це допоможе їй бути у фізичному тонусі.

• Планувати подорожі

Плануйте подорожі хоча б раз на півріччя. Подорожі збагачують родину спогадами, які зближають батьків із дітьми, а також чоловіка з дружиною. Крім того, подорожі всією родиною допоможуть дітям засвоїти сімейні цінності.



Сімейна подорож / Фото Top Five Buzz​

Не обов'язково мають тривалі подорожі чи в інші країни. Можна робити невеликі поїздки на вихідні. Це сприятиме появі нових вражень.

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• Прагнути незалежності

Варто поставити собі за мету ставати більш незалежними й навчити цього своїх дітей. Якщо дитину з малого віку до неї привчати, то це стане частиною її звички, що важливо у сучасному світі.