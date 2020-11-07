Після розлучення в перший час жінка може бути розбита і пригнічена. З цього стану їй потрібно буде постаратися себе витягнути і знову зажити повноцінним життям.

Навіть, якщо рішення розлучитися було прийнято виважено, це не врятує від періоду хворобливих переживань. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачев.

До теми Чому варто розірвати стосунки з партнером: 7 причин

Жінка може гостро відчувати самотність, адже розрив з чоловіком і кардинальна зміна звичного життя створює порожнечу в душі.

Що потрібно зробити

• Перші 1 – 2 місяці буде штормити. Тому варто поставити справи на паузу і дати собі час на страждання.

• Відволіктися від сумних думок і страхів. Потрібно зайнятися тим, що дійсно необхідно після розлучення – розділом майна, захистом своїх інтересів, розподілом обов'язків по утриманню та вихованню дітей.



Зайнятися документами / Фото Wise Bread​

• Не скандалити і не звинувачувати колишнього чоловіка. Розлучення відбулося, формально вже ніхто нічого нікому не винен. Це чужа людина, з якою іноді доведеться розв'язувати деякі питання. Тому краще зберегти з ним нейтральні відносини.

• Підняти самооцінку. Особливо, якщо причиною розставання стала зрада. Для цього потрібно навчитися любити і цінувати себе, зайнятися покращенням зовнішності, попрацювати з психологом, почати фліртувати з чоловіками.

• Не бути на самоті. Максимум спілкування, активне і насичене життя, виїзди за кордон на відпочинок, розширення кола знайомств – все це допоможе уникнути постійного уявного копання в минулому.

• Зайнятися здоров'ям. Перебування в стресі протягом тривалого часу може негативно позначитися на здоров'ї організму. Загострюються хронічні процеси, нервова система дає збій, може порушитися гормональний фон.



Зайнятися здоров'ям / Фото Arlington Women's Center​

• Приділяти більше уваги дитині. Вона неминуче постраждає від розлучення батьків, але є шанс звести збитки до мінімуму. Відверта розмова допоможе з'ясувати, що насправді думає і відчуває дитина.

Можливо, вона не захоче говорити з мамою про свої переживання. Тоді потрібно знайти того, кому довіриться – бабусі, хресному, психологу.

Цікаво Як пережити зраду та зберегти стосунки: поради психолога

• Заповнити емоційну порожнечу. Для цього потрібно збагатити своє життя приємними емоціями. Як саме – залежить від потреб, смаків і можливостей людини.