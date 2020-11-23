У стосунках цеглинка за цеглинкою викладається фундамент довіри та взаєморозуміння. І нехай ваша будівля кохання та прихильності один до одного вже зведена, її потрібно весь час підтримувати в гарному стані, періодично проводити капремонт, а можливо – іноді робити перестановку в інтер'єрі. Рекомендуємо вам скористатися добіркою свіжих ідей, як урізноманітнити стосунки та зробити їх особливими.

Проведіть романтичну вечерю на даху

Таке побачення можна організувати самостійно або звернутися за допомогою до спеціального сервісу. Найкраще його проводити теплим літнім вечором, коли можна спостерігати за заходом сонця, а потім милуватися усіяним зірками небом. Збираючись на романтичне побачення, важливо подбати не тільки про вражаючий макіяж, завдяки косметиці з EVA.UA , але й про теплі речі та плед. Також візьміть смачне частування (фрукти та десерт).

Влаштуйте собі день ліні

Хто не мріяв полінуватися цілий день? У вас є така можливість! Назвіть ваш день "байдикуванням та просто валянням в ліжку в обіймах зі своїм коханим". Місія сьогоднішнього дня – перегляд улюблених фільмів, невимушені розмови. До речі, сніданок у ліжко з ароматною кавою та хрусткими круасанами або яйцем-пашот – гарна ідея – о-ля-ля, ви зачаровуєте своїм французьким шиком!

Заряд енергії та враженнями на activity

Варіантів безліч: пейнтбол, катання на яхті, дайвінг, стрибки з парашутом, політ на повітряній кулі, картинг. Фотографії, зроблені на пам'ять про такий незабутній час залишаться у вас на все життя, а спільні враження, які вам довелося отримати від такого дня, ні з чим не порівняти.

Релаксуйте разом – спа на двох

Можете чудово провести час разом зі своєю другою половинкою в джакузі, розслабитися під час кавового пілінгу, шоколадного обгортання або медового масажу. До цього додайте атмосферу ароматерапії, повного релаксу та приємну розслаблювальну музику.

Влаштуйте квест у місті або населеному пункті

Виберіть місця в вашому населеному пункті, які щось для вас означають. Наприклад, у парку відбувалося ваше перше побачення, а через цей місток він переносив вас на руках тощо. Нанесіть на карту ці точки та запропонуйте в ігровій формі дійти до фінішу, на кожному етапі виконуючи завдання й невеликі випробування.

Влаштуйте дегустацію різних страв із закритими очима або в повній темряві

Достатньо підготувати 6 – 8 страв з найрізноманітнішими й кардинально різними смаками: гіркий, кислий, солодкий. Експериментуйте також з температурою і консистенцією приготованих страв. Порада: ніяких столових приладів – годуйте партнера тільки руками!

Підіть на секцію танців з парою

Хочете тримати себе в гарній формі, любите музику та не знаєте, як незвично провести час разом? Тоді це варіант саме для вас – парні танці зближують, розкривають нові грані особистості своєї другої половинки та змушують поринути в абсолютно іншу чарівну атмосферу.

Що робити НЕ потрібно?

Перетягувати на себе всю увагу. Дуже добре, якщо у вашого коханого є велике коло спілкування: друзі, колеги, родичі, з якими він любить проводити час. Бути порізно – це також важливо, як і бути разом! Вимагати щось і дорікати. Якщо ви вирішили зробити приємне своєму партнеру – це ваш вибір. Тому просто отримуйте задоволення від свого гарного настрою. Вибирати таке проведення часу, яке цікаве тільки одному з партнерів. Якщо жінка любить активні розваги, а чоловік обирає відокремлену та спокійну атмосферу, то стрибок з парашутом може викликати негативні емоції, а не зміцнити стосунки.

Важливо ніколи не зупинятися, дарувати один одному нові враження, розкриватися в незнайомому амплуа перед своїм партнером – і ваша іскра знову запалає яскравим полум'ям!