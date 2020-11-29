Є такий вік у дитини, коли під час істерики легше перемкнути увагу, відвернути, домовитися або ж просто прибрати подразник. А є період, коли малечі вже пора починати вчитися переживати момент.

Про кілька поширених способів заспокоїти дитину, що плаче розповіла дитячий психолог Аніта Вайаканті виданню "Освіта нова".

Важливо Дитячі сльози: чому важливо дати малечі виплакатися

Відреагувати та обійняти дитину

Мамині обійми й підтримка заспокоює дитину. Часто малеча самі після істерик або ж коли страшно, прикро і навіть важко проситься на ручки.

Покачайте, пошепчіть щось на вушко, але не залишайте дитину наодинці зі своїми переживаннями.

Перемкнути увагу

Візьміть дитину на руки й підійдіть з нею до вікна, захоплено розповідаючи щось на кшталт "Подивися, яка велика машина поїхала!" або "Дивись, яка мила пухнаста кішка у дворі!". Поставте улюблені дитячі пісеньки й почніть танцювати з дитиною на руках.



Перемкнути увагу / Фото ParentMap

Мета – перемкнути увагу малюка з тієї ситуації, що його стурбувала і перевести плач, на щось нове і цікаве.

Важливо пам'ятати, що ближче до 3 років і старше, не рекомендується перемикати увагу вже під час сліз. Якщо істерика почалася, то можна і потрібно дати дитині виплакати ці сльози.

Перевести плач в щось смішне

Наприклад, можете полоскотати дитину. Або візьміть його іграшку і влаштуйте маленький ляльковий театр. Говоріть за неї смішним театральним голосом.

Мета – викликати посмішку. Дитячий плач, якщо постаратися, досить легко переходить в сміх.

Придумати "таблетки від поганого настрою"

Це можуть бути цукерки маленькі, ведмедики желейні – що завгодно. Скажіть дитині: "Здається хтось плаче, цьому комусь потрібна допомога – таблетки від поганого настрою. З'їж і плакати перестанеш".

Головне правило – одна "таблетка". Якщо дитина відмовилася, більше не пропонувати.

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Попросити дитину показати, як вона сердиться

Емоція знайшла вихід через тіло і дитина розрядилася, а головне, прожила її. Також відчула, що батьки її й такою приймають, а не засуджують.