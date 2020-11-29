Таблетки від поганого настрою та щось смішне: як батькам заспокоїти дитину
Є такий вік у дитини, коли під час істерики легше перемкнути увагу, відвернути, домовитися або ж просто прибрати подразник. А є період, коли малечі вже пора починати вчитися переживати момент.
Про кілька поширених способів заспокоїти дитину, що плаче розповіла дитячий психолог Аніта Вайаканті виданню "Освіта нова".
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Відреагувати та обійняти дитину
Мамині обійми й підтримка заспокоює дитину. Часто малеча самі після істерик або ж коли страшно, прикро і навіть важко проситься на ручки.
Покачайте, пошепчіть щось на вушко, але не залишайте дитину наодинці зі своїми переживаннями.
Перемкнути увагу
Візьміть дитину на руки й підійдіть з нею до вікна, захоплено розповідаючи щось на кшталт "Подивися, яка велика машина поїхала!" або "Дивись, яка мила пухнаста кішка у дворі!". Поставте улюблені дитячі пісеньки й почніть танцювати з дитиною на руках.
Перемкнути увагу / Фото ParentMap
Мета – перемкнути увагу малюка з тієї ситуації, що його стурбувала і перевести плач, на щось нове і цікаве.
Перевести плач в щось смішне
Наприклад, можете полоскотати дитину. Або візьміть його іграшку і влаштуйте маленький ляльковий театр. Говоріть за неї смішним театральним голосом.
Мета – викликати посмішку. Дитячий плач, якщо постаратися, досить легко переходить в сміх.
Придумати "таблетки від поганого настрою"
Це можуть бути цукерки маленькі, ведмедики желейні – що завгодно. Скажіть дитині: "Здається хтось плаче, цьому комусь потрібна допомога – таблетки від поганого настрою. З'їж і плакати перестанеш".
Головне правило – одна "таблетка". Якщо дитина відмовилася, більше не пропонувати.
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Попросити дитину показати, як вона сердиться
Емоція знайшла вихід через тіло і дитина розрядилася, а головне, прожила її. Також відчула, що батьки її й такою приймають, а не засуджують.
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