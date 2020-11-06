Сьогодні книжки дітям замінили різноманітні гаджети. Змусити малечу читати стає проблематично багатьом батькам, проте є дієві методи, які можуть допомогти зацікавити.

► Всюди зберігайте книги. Нехай вони будуть розкладені по усій квартирі: на кавовому столику, в туалеті, на підвіконні. Нудьга – могутня річ. Не варто забувати періодично змінювати літературу. Про це повідомило видання HuffPost.

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► Створіть культуру читання вдома. Воно має стати природною частиною дня. Книгами можна насолоджуватися вранці, під час перекусу, перед сном.

Пам'ятайте, що читати не завжди потрібно в одному і тому ж місці. Ви можете проявити творчий підхід і читати в парку або навіть під час очікування в кабінеті лікаря,

– розповіла колишня бібліотекарка Розмарі Д'Урсо.

Також можна розмістити книги так, щоб дитина бачила обкладинку, а не корінець. Це може допомогти швидше зацікавити малечу.

► Створіть куточок для читання. Можна просто покласти подушку і, можливо, деякі з улюблених іграшок дітей, аби зробити атмосферу затишною.



Затишна атмосфера для читання / Фото Verywell Health​

► Читайте вголос. Проте тут варто бути обережною, оскільки такий підхід діти можуть асоціювати зі сном.

Якщо хочете, щоб діти читали, намагайтеся підходити до цього процесу з позитивом, кажучи, наприклад: "Давайте обійматися на дивані і читати", а не "Вам потрібно зараз робити домашнє завдання з читання".

► Читайте разом. Коли ми читаємо книги з картинками разом з дітьми, то перегортаємо сторінки у звичному темпі, який може бути надто швидким для малечі.

У той час як ми вже прочитали, малеча може ще:

витрачати час на обробку слів,

"читати" картинку.

Для того, щоб дитина не втрачала цікавості, дозвольте їй відповідати за перегортання сторінок.

► Зверніть увагу на комікси чи графічні романи. Це може бути хорошим методом, аби зацікавити дитину. В такій літературі багато малюнків, які допоможуть краще ідентифікувати нові слова та зрозуміти історію.



Читання коміксів / Фото LiveAbout​

► Використовуйте інші форми читання. Електронні або аудіокниги також можуть бути корисними для дітей. Вони можуть допомогти малечі вивчати мову, букви і звуки.

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► Купуйте книги на тематику, яка цікава дітям. "Якщо інтерес до теми вже є, у вашої дитини більше шансів всидіти й читати разом", – пояснила спеціалістка з порушення мови Мег Рабі.

► Ходіть у книжкові магазини разом та дозвольте дитині самостійно обрати книгу.