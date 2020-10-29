Останнім часом збільшилася кількість повідомлень про викрадення дітей. Саме тому батькам необхідно розуміти, як захистити дитину на вулиці та навчити її кликати на допомогу.

Як вберегти свою дитину від можливого викрадення повідомили у виданні "Українська правда".

Важливо Поширені помилки у вихованні дитини: 5 порад, які допоможуть батькам

Багато дорослих забороняють дітям кричати, голосно розмовляти, висловлюючи емоції або відстоюючи свою правоту. Вони не замислюються про те, що заборонами позбавляють дитину шансів врятувати своє життя.

Гучний звук – це спосіб привернути увагу. Якщо потрібна допомога, то повідомляти треба про це голосно.



Крик дитини / Фото Freepik​

Що роблять діти в той момент, коли відчувають тривогу чи небезпека? Плачуть і своїм криком намагаються привернути увагу батьків. Це вважається нормою. Адже, почувши крик, батьки прийдуть на допомогу.

Часто дорослі роблять помилку, коли забороняють дітям кричати. Тому логічно, що в певний момент в дитині "відключається" цей цінний навик. Саме вміння закричати, привернути увагу і покликати на допомогу може врятувати життя.

Які ще є методи вберегти дитину:

Вибирайте яскравий одяг для дитини – це підвищить ймовірність швидко знайти її серед людей.

Завжди тримайте дитину в полі зору.

Дитина завжди має йти перед вами, а не позаду вас.

Завжди тримайте дитину за руку.

Чим молодша дитина, тим міцніше ви маєте тримати її, а не вона вас.

В транспорт намагайтеся заходити водночас або щоб дитина заходила раніше за вас.

Старайтесь заходити на передні двері в транспорті.

Вчіть дитину кричати "Мама!" або "Тато!", коли вона вас не бачить.

Важливо пам’ятати, що поганим і злим може бути будь-хто – дитина, підліток, жінка, бабуся чи дідусь.

Цікаво Дружба батьків з дітьми: яку важливу межу не можна переходити

Не варто сварити дитину, якщо щось пішло не так. Краще пояснити деталі, адже важливо, аби вона розуміла ситуацію.