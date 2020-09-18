Для кожної пари переїзд у нове помешкання – це чимале випробування. Щоб не нашкодити своїм стосункам, варто розуміти прості правила. Про них – розповідаємо у матеріалі.

Редакція 24 каналу підібрала корисні поради із життя, які допоможуть парам зробити переїзд у нове помешкання не конфліктним і легким.

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Корисні поради для переїзду у нове помешкання

Посортуйте речі

Кожен із партнерів повинен посортувати власні речі. Це допоможе уникнути конфлікту, в інакшому випадку, до смітника можуть потрапити речі, які для другої половинки були важливими.

Під час цього процесу можна звільнитись від зайвого одягу та речей. Вбрання, яке ще має нормальний вигляд, можна подарувати друзям або ж віддати на благодійність. Таким чином переїзд стане чудовою нагодою зробити хорошу справу, яка може тільки зміцнити ваші стосунки.

Визначтесь із способом перевезення

За кілька днів до переїзду обговоріть з партнером, як будете транспортувати всі речі. Зазвичай, їх значно більше, аніж ви собі уявляли, тому не соромтесь звернутись за допомогою до родичів чи друзів. Особливо, якщо у них є власне авто, яке можна використати для перевезення. Якщо ж такого транспорту немає, завчасно замовте спеціальну службу, щоб в день переїзду уникнути стресу.

Ретельно упакуйте речі

Рекомендуємо завчасно подбати про упакування речей. Коробки можна підписати, щоб у новому помешканні не було плутанини.

Особливу увагу приділіть речам, які для вашого партнера є цінними. За словами психологів, така увага до коханого чи коханої може тільки позитивно вплинути на стосунки, адже ви проявите повагу і шану до того, що важливе для вашого партнера.



Як організувати переїзд: корисні поради / Фото Swiss Life

У першу чергу складіть речі, які точно вам найближчим часом не знадобляться. Це може бути вбрання на наступний сезон чи посуд, яким ви користуєтесь на свята.

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Поприбирайте у новому помешканні

Перед тим, як перевозити речі, рекомендуємо прибрати у новому помешканні, адже коли у ньому з'явиться десятки пакунків з речами, це зробити буде складно.

Також радимо придбати своєрідний набір для пікніка: легкі закуски, які можна скуштувати з чаєм чи келихом вина. Так відсвяткувати переїзд можна з вашою другою половинкою, або ж з друзями, які допомагатимуть у цей час.



Переїзд в інше помешкання: як уникнути стресів / Фото RBC

Чого не варто робити в час переїзду