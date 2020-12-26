Перед денним чи вечірнім сном не всі діти одразу погоджуються йти у світ снів. Тому батькам потрібно знати декілька хитрощів, які допоможуть вкласти малюка.

Ніколи не квапити

Якщо дитина бавиться чи дивиться мультфільм, то не варто різко відривати та повідомляти, що вже час спати. Про це повідомили у виданні tochka.net.

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Важливо намагатися поступово та повільно готувати дитину до сну. Наприклад, батьки можуть доєднатися до гри малечі та сказати, що іграшки втомилися та хочуть лягати спати. Також, як варіант, можуть взяти улюблену книгу дитини, щось прочитати з неї та сказати, що вона хоче спати.

Використовувати хитрощі

Якщо малюк відмовляється лягати спати, варто спробувати ввести певні традиції. Наприклад, сказати дитині, що зовсім необов'язково засинати, адже ви можете просто полежати разом, помріяти, поговорити про якийсь проміжок дня.



Сон / Фото DFWChild​

Найважливіше режим

Щоб не наражатися на стрес, жити в одному ритмі, мати відчуття опори та сталості світу, дитині потрібен режим. Якщо малюк ходить в садок, то краще не порушувати режим дня і на вихідних. Дитину краще розбудити раніше, проте покласти спати вдень.

Вимикати мультфільми

Малечі потрібно обмежити перегляд мультфільмів. До речі, це актуально не тільки для денного сну, але і дня нічного. Варто вимикати мультфільми хоча б за 40 – 45 хвилин до того, як дитини буде йти спати.

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Особистий приклад

Малюк завжди намагається брати приклад з батьків. Тому дорослі можуть своїми діями показати дитині, коли потрібно йти спати.