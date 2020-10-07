Виростити впевнену та незакомплексовану дитину прагнуть усі батьки. Проте деколи з цим виникають проблеми, адже більшість дорослих комплексів зароджуються саме в дитинстві.

Живіть у задоволення та розвивайтеся

Найголовніша порада, яку дають психологи батькам – не забувати про себе. Якщо хочете виховати щасливих дітей, тоді будьте щасливі самі. Про це повідомило видання Мой ребенок.

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Коли батьки звалюють на себе занадто багато, постійно зациклені на проблемах, не мають часу розслабитися і зробити перепочинок – негативні емоції позначаються на дітях. Дуже важливо перемикатися з "роботи" на "будинок" і не нести в сім'ю той негатив, який накопичився за весь робочий день.

Американські соціологи провели дослідження, в якому брала участь понад тисяча сімей різного віку. Щоб оцінити атмосферу в родині, дітям поставили питання: "Якби ти зміг вплинути на щось у житті своїх батьків, що б ти змінив?". Як результат, 60% опитуваних дітей хотіли, щоб батьки менше втомлювалися і не нервували. А це означає, що від батьківського стресу страждають діти.

Дайте дітям приватний простір та свободу

Надмірна опіка батьків робить з дітей закомплексованих особистостей в майбутньому, які часто не можуть розв'язати елементарну проблему самостійно. Діти стають набагато щасливішими, коли до їхньої думки прислухаються. І не потрібно узгоджувати з кимось кожен свій, навіть найбезпечніший, вчинок.

Вчені рекомендують час від часу дозволяти дітям вибирати покарання за свої огріхи самостійно. Так вони зможуть краще усвідомити глибину і серйозність свого вчинку. Крім того, не потрібно завжди планувати день дитини щохвилини. Якісь спонтанні ситуації можуть багато чому його навчити: розуміти ровесників, бути командним гравцем, вміти переконувати, домовлятися, розв'язувати конфлікти і контролювати свої емоції.

Навчіться слухати та вечеряти усією сім’єю

Ваше завдання мотивувати дитину більше розповідати про свої справи та проблеми під час вечері або під час будь-якого іншого сімейного проведення часу.

Якщо ви не вечеряєте всією сім'єю з якихось причин, то переглянете це питання. Вчені довели, що діти, які регулярно сідають за стіл зі своїми батьками, краще вчаться, мають більший словниковий запас і хороші манери. Крім того, їх самооцінка набагато вище.

Дозвольте більше спілкуватися з однолітками

Сильніше, ніж ви, на дітей можуть вплинути тільки їх друзі або однокласники. Навіть, коли колектив "тисне", – це не завжди погано. У тому числі від цього може бути позитивний ефект.

Вчені з'ясували, що діти, які відчувають себе не зовсім комфортно в колективі, краще вчаться і успішно вступають до вищого навчального закладу. Крім того, вони здатні краще аналізувати себе і свої помилки. Завдяки цьому у дорослому віці вміють налагоджувати добрі стосунки з друзями, колегами та близькими. Звичайно, негативний вплив однолітків може підштовхнути дитину й до поганих вчинків, від цього ніхто не застрахований.

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Ті діти, яким було все одно, що про них думають однокласники, вчилися гірше, адже у них не було достатньо мотивації, щоб більше займатися і перевершувати однолітків. Саме тому не потрібно захищати дитину від будь-якої проблеми в школі. З деякими з них вона цілком зможе впоратися сама, а їх рішення навіть піде йому на користь.