Потрібний особливий підхід, щоб виховати дитину лідера. Крім того, що треба помічати її соціальну активність та організаторські здібності, варто ще й розвивати їх. До того ж важливо не перегнути, аби лідерство не перетворилося на егоцентризм.

Лідер – це людина, до чиєї думки прислухаються навколишні. Вольовий, цілеспрямований, який не боїться брати на себе відповідальність за вчинки та рішення. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Лідерські якості формуються ще в дитинстві. Якщо поспілкуватися з батьками статусної людини, яка багато досяг у житті, вони розкажуть, що дитина демонструвала задатки лідера ще маленькою.



Задатки лідера / Фото The Foundry Community​

Існує 2 протилежні думки щодо цього:

Лідером потрібно народитися. Лідерські якості можна виховати.

Істина десь посередині, оскільки обидва цих твердження не суперечать одне одному. Дійсно певні люди народжуються з навичками лідера. Водночас тиха й спокійна дитина, що звикла до підпорядкування може стати ситуативним лідером.

Якщо хочете виховати дитину лідером, для початку варто розібратися з рисами цього типу особистості:

Прагне керувати ситуацією та залученими в неї людьми.

Вміє переконувати навколишніх, м'яко схиляти до своєї думки.

Видає чіткі та зрозумілі інструкції, завжди знає, що потрібно робити.

Віртуозно комунікує з різними людьми, вміє знайти підхід до кожного.

Нікого не залишає байдужим до своєї особистості (викликає як позитив, так і негатив).

Знаходить нестандартні способи розв'язання проблем, бере на себе відповідальність за результат.

Як батьки можуть "вбити" лідера в дитині

Заборона ризикувати. Якщо оточити дитину гіперопікою, заборонити їй набивати гулі й отримувати цінний життєвий досвід, то можна натрапити на відсіч в підлітковому віці. Як тільки вона відчує, що може чинити опір нав'язливій турботі, то почне відчувати й порушувати межі дозволеного.

Щедра похвала. Хвалити дитину вкрай необхідно, але надмірно розхвалювати не варто. Завищена самооцінка призведе до проблем в спілкуванні з іншими дітьми. Лідерство в колективі може похитнутися.

Страх перед помилками. Він виникає в момент, коли батьки починають карати дитину за помилки. Так, коли вона цілеспрямовано шкодить, то потрібно це присікати. Але у всіх інших випадках визнайте, що в дитини є право помилятися.

Як розвивати лідерські якості у дитини

► Запишіть дитину на секцію або гурток за інтересами, де практикуватимуть групові змагання, конкурси, вікторини. Це стане відмінним середовищем для прояву лідерських якостей.



Розвиток лідерських якостей / Фото Mind & Body

► Паралельно потрібно формувати в дитині відчуття впевненості у своїх силах. Вона повинна відчувати схвалення та підтримку батьків.

► Справжній лідер не тільки бере на себе керівництво колективом в певних ситуаціях, а й сам створює ці ситуації. Продумайте разом з дитиною, що вона може зробити для цього. Наприклад, можна ініціювати проведення конкурсу. Логічно, що керувати процесом буде автор ідеї. Так можна не тільки проявити організаторські здібності, а й закріпити свою позицію лідера.

► Комунікація з однолітками. Справжній лідер завжди знає, чим живе і дихає його колектив. Він повинен щиро проявляти інтерес, бути приємним співрозмовником, надавати посильну допомогу. Тому емпатія й альтруїзм – якості, які обов'язково потрібно прищеплювати маленькому лідеру.

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► Самостійність і відповідальність. Що цікаво: без одного не буває іншого. Неможливо усвідомити ступінь відповідальності, не маючи можливості приймати самостійні рішення. Не можна бути самостійним, не усвідомлюючи повноту відповідальності за кожен свій крок.