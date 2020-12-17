Перед зимовими святами у батьків є важливе завдання – обрати вдалий подарунок для дитини. Проте інколи при цьому вони можуть допускати декілька помилок.

Подарунок на майбутнє

Якщо іграшки або інші речі поки не підходять дитині за віком, то краще такого подарунку не робити. Про це розповіла педагог та консультант для батьків Катерина Лічман у виданні Освіта нова.

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Малечі складно буде відчути радість і задоволення від подарунка, який можна буде використовувати тільки колись в майбутньому.

Дуже дорогий подарунок

Не варто віддавати кошти за подарунок, який родині не по кишені. В цьому випадку є декілька моментів.

По-перше, будете підсвідомо очікувати від дитини якоїсь особливої реакції.

По-друге, саме послання "ми для тебе останнє віддаємо, аби тобі було добре..." (навіть не озвучене вголос), тяжке, неприємне і непотрібне, здатне зіпсувати святковий настрій.

По-третє, поміркуйте: яке розчарування на вас чекає, якщо раптом дорогий подарунок ще й не дуже сподобається дитині?

Також не варто дарувати дитині гроші. Різдво, Новий рік – теплі, затишні, чарівні свята! Нехай дитина відчує, з якою любов'ю та увагою ви підбирали подарунок саме для неї.

Подарунок без необхідних складових

Тільки уявіть собі, яке буде розчарування у малечі, коли, знайшовши під ялинкою омріяного робота, виявить, що одразу погратися ним не вийде, бо відсутні батарейки.

Подарунок не за сезоном

Це варіант над яким варто подумати. Чи дарувати річ, якою дитина зможе покористуватися нескоро? Якщо ви вагаєтеся, краще звернути увагу на позасезонні подарунки або ті, якими дитина зможе скористатися в зимовий період.

Побутовий подарунок

Шкільне приладдя, речі для гігієни, постільна білизна – усе те необхідне, що батьки та так зазвичай купують дітям. Хіба, якщо ви впевнені, що маля потішить кумедна піжама з блискучим єдинорогом, тоді здійснюйте покупку.



Дитяча піжама / Фото DHgate

Практичний та функціональний подарунок

Іноді основними критеріями вибору подарунка для дитини стають його практичність і функціональність. Батькам не варто забувати, що основна функція – принести радість і задоволення дитині.

Стереотипні рішення, ігнорування інтересів та захоплень вашої дитини

Наприклад, дівчаткам – ляльки, хлопчикам – машинки. Немає жодної проблеми в тому, що дівчинка мріє знайти під ялинкою пожежну машину, а хлопчик – іграшковий посуд для дитячої кухні або набір продуктів для гри в супермаркет.

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У дітей до 9 – 10 років може не бути яскраво виражених "правильних" вподобань в іграшках. У ранньому віці – тим більше.