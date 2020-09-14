Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Анна Різатдінова поділилась деталями виховання сина Романа. У вересні зіркова матуся вперше повела нащадка до дитячого садочку та в деталях розповіла, як готувалась до цього.

Корисними порадами для батьків Анна Різатдінова поділилась на інстаграм-сторінці. Колишня спортстменка зізналась, за яким принципом обирала дошкільний заклад, як пережила перший день сина в садочку та про підготовку маленького Романа до цього.

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Як підготувати нащадка до дитячого садочка

Анна Різатдінова зустрічалась зі скандальним Олександром Онищенком. Після завершення стосунків з олігархом спортсменка повернулась до України з їхнім спільним сином Романом. Хлопчика допомагає виховувати мама Анни – Оксана Різатдінова, про що вона розповіла у 2019 році, коли брала участь у шоу "Танці з зірками".

Наразі ж маленький Роман вперше пішов до дитячого садочка. Цей процес був непростим, а Анна Різатдінова задовго до цього почала проводити з малюком бесіди.

"Я все обговорюю з сином. Тільки спілкуючись, можна досягти розуміння з дитиною. Я йому пояснювала, що він піде в садок. Він, можливо, ще не до кінця розуміє, що це таке. І, чесно кажучи, перший день нам дався складно. Він просто не відпускав маму. Ось сьогодні ми пробули в садку 30 хвилин, поки що це максимум", – розповіла Анна Різатдінова.

За словами зіркової матусі, це нормальна реакція дитини, тому батькам не варто бити на сполох. Психологи зазначають, що перші кілька місяців у малюка відбувається адаптація до нового закладу, до дітей, які теж ходять в цю групу, до нового формату буднів. Тому тут важливо набратись терпіння і підтримувати нащадка.

Як вибрати дитячий садок

Анна Різатдінова розповіла, що варто звертати увагу на місце розташування дошкільного закладу. До садочка вам має бути зручно добиратись, щоб ані для дитини, ані для вас це не було стресом.

"Я керувалася простим принципом – місце розташування. Мені було важливо, щоб дитячий сад був недалеко від будинку, адже у мене не завжди є час відвести туди дитину, тоді на допомогу приходять батьки. Нам дуже пощастило: побудували новий приватний садок просто біля будинку, в 10 хвилинах ходьби. Це дуже зручно. До того ж садок виявився хорошим", – поділилась Анна Різатдінова.

Якість харчування та облаштування дитячого садочку – це те, на що також варто звернути увагу батькам. Згодом оцініть і відгуки дитини про заклад, його думки щодо роботи вихователів.

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Яким був перший день у садочку для мами

Знаменита українка не приховувала причин, чому вирішила віддати сина до дитячого садочка. За словами Анни Різатдінової, дитині хочеться спілкування з однолітками, що й стало приводом для пошуку першого дитячого садочка.

Прийшов такий момент, коли я зрозуміла: синові вже мало спілкування тільки з батьками і родичами. Йому потрібна комунікація з іншими дітками. І перший етап у нас – це садок. Далі буде спорт,

– зазначила Анна Різатдінова.

Перший день в дитячому садочку був особливим як для Романа, так і для його мами. Анна Різатдінова не приховувала, що саме тоді зрозуміла, що її син дорослішає та починає новий етап у своєму житті.

"Я зрозуміла, що для мене це, як для мами, абсолютно новий етап. Дитина вже доросла, він починає вести самостійне життя окремо від мене і реалізовуватися як чоловічок. І тут у мене виникають дуже двоякі почуття. З одного боку, я дуже рада і горда за сина, а з іншого – розумію, наскільки швидко летить час. І ось син вже починає ходити в дитячий сад", – додала вона.

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