Щороку понад 45 тисяч дітей та підлітків зазнають отруєнь токсичними речовинами через неякісні іграшки. Саме тому потрібно вміти вибирати подарунки для малюків.

Небезпечними можуть бути яскраві, фарбовані, гумові чи пластикові іграшки, бо містять свинець або інші шкідливі речовини. Про це розповів Центр громадського здоров'я у фейсбук.

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Небезпечні сполуки можуть спровокувати отруєння, хронічні алергії, опіки, онкологічні захворювання та затримку розвитку дитини.

Якщо продукція підтверджена відповідними документами, ризик придбати небезпечну іграшку для здоров’я – зменшується.



Іграшки для дітей / Фото Bored Panda​

Про якість виробу має свідчити принаймні знак відповідності технічним регламентам. За його відсутності не варто піддавати свою дитину можливій небезпеці.

Особливої уваги потребують малюки. Немовлята дуже допитливі, все тягнуть до рота, не усвідомлюють своїх дій — і це головна причина отруєнь дітей віком до 1 року. Відповідальність, обізнаність щодо можливих ризиків допоможе зберегти здоров’я і навіть життя дитині.

Як уберегти дітей від неякісних іграшок:

Не обирайте іграшки, що дуже яскраво пофарбовані або лаковані, адже фарба може бути токсичною і небезпечною для здоров’я.

Не варто купувати для дітей молодшого віку іграшки з дрібних деталей, які малеча може відламати й проковтнути.

Не обирайте іграшки, що мають відчутний запах.

Коли обираєте іграшки, перевірте наявність знака відповідності технічним регламентам і переконайтеся в якості продукції.

Купуйте іграшки в перевірених спеціалізованих місцях продажу, де товари мають необхідне маркування, а продавець надасть всю необхідну документацію, що підтверджує безпеку та якість.

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Якщо дитина отруїлася, негайно викликайте швидку допомогу та зверніться по фахову допомогу. У жодному разі не лікуйте отруєння самотужки.