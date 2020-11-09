Поринаючи у повсякденний ритм життя, а також в дрібні чи масштабні турботи, партнери не завжди мають можливість покращити, освіжити та урізноманітнити стосунки. Проте навіть прості речі можуть в цьому допомогти.

Журналістка Еліс Бойес розповіла про 4 ідеї, які допоможуть парам привнести більше уваги та турботи в життя. Про них розповіло видання Psychology Today.

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► Забрати роботу, яку переважно виконував партнер

Це може бути спільна машина, за яку відповідає партнер. Як варіант, можна взяти на себе його обов’язок слідкувати, чи заправлене авто.

Це продемонструє коханій людині, що ви готові та не проти розділити відповідальність.

Еліс Бойес пригадала, що їй було приємно, коли її чоловік взяв на себе обов’язок замовляти їх улюблену випічку. Хоч зазвичай це була її відповідальність.



Виконувати обов'язки одне одного / Фото Weddingbee​

► Пограти разом в ігри

Грати разом в ігри та відволіктись від своїх ґаджетів – це чудова можливість для емоційного зближення. Навіть, якщо ви вважаєте, що ви їх не любите.

Можна грати в настільну гру або Твістер, Дженгу. Якщо ідей бракує і ви маєте дітей, навчіть їх іграм вашого дитинства.

► Оновити спогади

Багато пар робили разом цікаві речі на початку стосунків, проте потім через певні обставини припинили.

Наприклад, ви полюбляли готувати разом якісь страви? Або мали особливий саме для вас ритуал? Можете оновити усі ці спільні спогади, але так, щоб вони підходили до теперішнього життя.

► Поцікавитися думками партнера

Над чим весь час розмірковує кохана людина? Над чим працює?

Можливо зараз має додаткову роботу?

Хтось з батьків нездужає і через це партнер схвильований та сумний.

Можливо, багато змін на роботі?

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Цікавтесь справами партнера, новими ідеями, запитайте, чи допомагають ліки його татові. Або просто похваліть близьку людину.