У вихованні хлопчиків та дівчаток є певні особливості та відмінності. Мама Рита Темплтон з гумором розповідає, як це мати 4 синів.

Вона пригадала, що, коли росла, у неї були ляльки. Дитиною вона їх розчісувала та уявляла, як одного разу, буде робити це все зі своєю донькою. Про це Рита Темплтон розповідає на своєму сайті fightingfrumpy, а також на сторінці в Instagram.

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“Коли я виросла, я дуже здивувалася народженню спочатку одного, потім другого, потім третього, і нарешті, четвертого хлопчика. Проте зараз, я вже не уявляю, як би я виховувала дівчинку. Однак, є декілька речей, які я не знала про хлопчиків, поки у мене не було синів”, – зазначила Рита Темплтон.

Вони грають з усім тим, що їм дають

Жінка розповіла, що протягом багатьох років деякі улюблені іграшки її хлопчиків були дівчачими. Вона пригадала, що нещодавно витягла пластикову ванну, яка була повна її старих Барбі. Діти грали з ними годинами.



Хлопчики грають з усім / Фото Instagram

Звичайно, вони більше люблять іграшки для хлопчиків, особливо, коли стають старшими. Проте, якщо ви не даєте їм вибору, вони цілком можуть грати з тим, що є під рукою.

За їх волоссям потрібен постійний догляд

Волосся хлопчика вимагає набагато більшого догляду, ніж очікується. Особливо, якщо воно коротке.

Вранці вони стирчать на всі боки. Лише щоденне миття, трохи гелю для волосся, багато ниття, робить його презентабельним,

– пояснила Рита Темплтон.

"Другим нюансом є стрижки. Моє волосся росте дуже повільно, а моїм синам потрібна стрижка кожні 2 тижні, інакше вони починають виглядати, мов Рапунцель. Де справедливість?", – додала Рита Темплтон.



Рита Темплтон​ / Фото Instagram

Вони можуть бути примхливими й схильними драматизувати

Жінка пригадала, що вона думала, мати синів означає не мати істерик. Проте насправді все не так. Не бракує ридань, криків, грюкань дверима, а також драматичних вигуків "Моє життя зіпсоване!".



Сини з татом / Фото Instagram

"Також іноді вони ненавидять своїх братів, іноді ненавидять носити штани замість шортів, іноді ненавидять все в цілому", – зазначила Темплтон.

Вони завжди травмовані

Мама пригадала, що у всіх дітей були вибиті або зламані зуби. Також були зламані зап'ястя, вивихнуті плечі й стегна, накладені шви. Дрібні порізи, подряпини та величезні синці – це повсякденні явища.

Моя аптечка виглядає так, як ніби я працюю у швидкій допомозі. Однак, серйозні травми загартували мене, тому я все рідше звертаю увагу на дрібниці,

– зазначила Рита Темплтон.

Вона повідомила, що загалом сини принесли в її життя багато сюрпризів, дивовижних або не дуже. Проте найбільшим сюрпризом стала глибина любові хлопчаків до матері.

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"Звичайно, що вони беруть приклад зі свого тата та весело проводять з ним час. Проте те, якими очима вони дивляться на мене, неможливо передати словами. Мої хлопці – буйні, грайливі, добрі. Вони роблять кожен день мого життя новою, незабутньою пригодою", – підсумувала Рита Темплтон.